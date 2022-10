20·10·2022 14:13

Pregunta el abogado de Sbert por qué estaba en un grupo de WhatsApp con el fiscal Subirán. "Se trataban temas triviales. No se hablaba del caso", responde el testigo. Explica que al inicio de la investigación contactó con Subirán para informar de una orden que habían recibido sobre los tiqueteros. Cuenta que un representante de los tiqueteros les preguntó si no conocían un acuerdo entre el entonces jefe de la Policía Local de Palma en s'Arenal, Miquel Quetglas, y la asociación de empresarios para no actuar contra ellos. "Al día siguiente Carlos Tomás nos dijo que no debíamos actuar contra los tiqueteros que solo llevaran un 'flyer'", cuenta.