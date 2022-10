El Consell de Mallorca publicó ayer una resolución en el BOIB en el que da tan solo tres días al Real Mallorca y al Atlético Baleares para que presenten sus propuestas de patrocinio deportivo, después de la polémica generada en verano que provocó una crisis de mucho calado en el seno del Pacto de izquierdas que gobierna la institución insular. Hay que recordar que, tras frustrar el patrocinio turístico por las desavenencias, se habilitó una partida de 1,17 millones para las dos únicas SAD que hay en Mallorca.

Sorprende que únicamente les den tres días naturales para presentar las propuestas, cuando lo habitual en este tipo de convocatorias de ayudas o patrocinios son como mínimo 15 días, según fuentes de la administración consultadas. No obstante, el conseller de Turismo y Deportes, Andreu Serra, ha explicado que "no teníamos necesidad de realizar una convocatoria pública, pero se ha hecho en aras a la trasparencia y tras las peticiones de los grupos políticos". Serra ha indicado respecto a los tres días que "al existir solo dos SAD en Mallorca llevamos tiempo hablando con ellos, como es público y notorio, y consideramos que es tiempo suficiente para la presentación de las propuestas". Serra ha señalado también que "una vez tengamos la documentación presentada por el Mallorca y el Baleares se evaluará su idoneidad y su solvencia técnica y jurídica".

Pese a ello, desde el principal partido de la oposición, el PP, critican las formas: "El hecho de darles solo tres días para presentar las propuestas de patrocinio demuestra a las claras el paripé de dar unas ayudas pactadas de antemano", ha aseverado la consellera popular Raquel Sánchez.

Según reza la convocatoria, el objetivo del patrocinio es "dar a conocer, proyectar y difundir diferentes aspectos relevantes de Mallorca a nivel local y de proyección exterior". "Las propuestas -añade la resolución publicada en el BOIB- deben versar sobre aspectos relacionados con los valores deportivos, lucha contra la violencia y el acoso en el deporte, cultura de Mallorca, producto local, artesanía y tradiciones, sostenibilidad, diversidad e igualdad..."

Jaume Alzamora, líder de Més en el Consell, no escondió su extrañeza por el corto plazo de solo tres días. No obstante recordó que "para Més este es un tema ya pasado, nosotros votamos en contra al no estar de acuerdo en como se había llevado y, pese a ello, han hecho una convocatoria pública tal y como Més per Mallorca había pedido".