La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha defendido este viernes que "el mejor escudo social es el empleo" y para que se puedan ofrecer puestos de trabajo es preciso "un tejido empresarial saneado, competitivo y con alta competitividad".

Así se ha expresado Planas durante su intervención en la Gala del Empresario 2022, celebrada en Teatro Principal de Inca, a la que han acudido la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

La líder de la patronal balear ha destacado el vigor demostrado por las empresas de las islas para afrontar la crisis y ha abogado por una "profunda revisión del modelo" para acelerar la apuesta por "la innovación, la digitalización y la circularidad".

El objetivo, ha subrayado, debe ser "alargar la temporada al máximo, repartir turistas en espacio y tiempo" y cuidar de los recursos naturales.

"Queremos y debemos saber cómo aprovechar nuestros rincones, pueblos, instalaciones también los meses de invierno haciendo compatible el sector servicios con el resto de los sectores económicos de las islas, también potentes, punteros y que debemos cuidar y potenciar. En la diversificación está una de las claves del crecimiento y la supervivencia empresarial", ha enfatizado Planas.

De las administraciones, la dirigente de la CAEB espera la agilización en la llegada a las empresas de los fondos europeos, dificultada por la "carga burocrática" y ha solicitado también mayor celeridad "en la tramitación de las subvenciones o ayudas, una simplificación ajustada a la realidad de la situación del tejido empresarial".

Ha celebrado la aprobación de la parte fiscal del REB, que espera "que sea permanente, no temporal", y ha señalado que las empresas no podrán aceptar las exigencias salariales de los sindicatos para los convenios que están en negociación si no cuadran sus balances. "Si una empresa no está saneada, entonces corre el riesgo de quiebra. Y sin empresa, no se pueden subir las rentas del trabajo", ha recalcado.

En la gala, la CAEB ha entregado un premio especial al empresario ibicenco Abel Matutes Juan, y sus galardones de 2022 a Fusteria Campanet, Metalúrgicas Torrens, Oftalmedic Salvà y Melchor Mascaró.