La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha salido al paso de las críticas de la oposición sobre la falta de apoyo de la institución insular a los ayuntamientos mallorquines. La presidenta insular ha apuntado que durante esta legislatura se ha enviado más de 150 millones de euros a los municipios de Mallorca. Cladera ha enumerado tres de las últimas aportaciones que son 20 millones para arreglar fugas de agua en las canalizaciones, 15 millones para infraestructuras deportivas y otros 21 millones para recuperar zonas turísticas maduras.

Catalina Cladera ha querido en su última intervención de esta tarde del debate de política general contestar de forma especial al PP. La socialista le ha espetado al portavoz popular Llorenç Galmés que "a mi juicio no tiene nivel ni está a la altura como líder de la oposición de Mallorca". Acto seguido, Cladera le recordado que "en las dos intervenciones de este debate ha hecho cero propuestas, cero proyectos como alternativa a nuestra gestión, se ha limitado a criticarla y ello lo situará en la silla de la oposición durante muchos años". Acto seguido, Cladera le ha recordado a Galmés que no ha hablado de colectivos como mujeres, mayores, jóvenes o problemática LGTBI y ha acusado a los populares de no "tener hoja de ruta".

Al igual que hizo Francina Armengol en el debate de hace dos semanas en el Parlament, Catalina Cladera ha lanzado una pregunta trampa a Galmés y a toda la bancada popular. Le ha emplazado a decir ¿Qué votará el PP en el Congreso cuando se debata el Régimen Especial para Balears (REB)? Hay que recordar que el REB va incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Galmés, en su segunda intervención, no ha entrado al trapo de la presidenta del Consell de Mallorca.