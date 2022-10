Llonguets acabados en algunas panaderías y otras con menos clientela de la esperada. Este es el balance del inicio de la Ruta del Llonguet de Palma que ha tenido lugar hoy y que estará activa hasta el próximo 14 de diciembre. Para determinados establecimientos, los resultados han sido diferentes a otros años, puesto que "el precio, para empezar, ya no es el mismo", sostiene Cati Jaume, dependienta de Pastisseries Pomar, que se encuentra en la incertidumbre de si tendrá la misma acogida que las jordanas anteriores.

Cada miércoles se podrá disfrutar del emblemático bocadillo mallorquín y de una bebida por el precio de 3'75 euros, lo que supone un incremento de 75 céntimos en comparación a años anteriores. La inflación también se ha hecho notar en la oferta de esta ruta, ya que los locales han tenido que hacer frente tanto al auge de la luz y del gas como al de la materia prima. Los precios de todo han subido, "el del pan, por ejemplo, ya que la harina está más cara", subraya Antonia Torres, trabajadora del Horno Santo Cristo, "lo que nos ha obligado a aumentar el precio del producto para poder sacar una rentabilidad considerada y no tener pérdidas económicas".

En cuanto a la participación ciudadana, "no se espera una gran diferencia, puesto que al final son pequeños gastos donde no se nota tanto la subida", opina Peio Zalba, dueño de Pane Nostro, que espera que vaya igual que otros años. Además, los clientes entienden este encarecimiento y opinan que, comparándolo con días habituales, aun les sale más rentable. En cambio, Cati Jaume no lo tiene tan claro, ya que "no ha habido tanta gente como otros años", aunque se aferra a la idea de que, a lo mejor, "es el primer día y la gente se ha despistado".

Factor sorpresa

Algunas panaderías juegan con el factor sorpresa, como Pastisseries Pomar, que ofrece uno nuevo cada semana. "El especial del próximo miércoles lo desconocemos hasta los propios trabajadores, creamos así la intriga entre los clientes", indica Cati Jaume, dependienta de dicho local. El Horno Santo Cristo también prepara uno especial cada semana, que, según sus trabajadoras, es el que más éxito tiene.

En las opciones se tienen en cuenta tanto a los más tradicionales como a los más arriesgados. Entre las ofertas encontramos desde los típicos de jamón serrano, atún, queso; hasta nuevas alternativas como el de hummus, anchoas y pimiento de piquillo, del Forn Santo Cristo, o el de calamares, de Pastisseries Pomar. Además, en algunos locales ofrecen opciones veganas o vegetarianas como el llonguet de aguacate y aceitunas, de Pane Nostro.

Producto mallorquín

Los trabajadores coinciden en que es muy importante participar en esta iniciativa, impulsada por el ayuntamiento por medio de Palma Activa, para dar a conocer el pan mallorquín y, así, promocionar el comercio local. Al mismo tiempo, consideran que es un buen método de acercar a la gente al consumo de calidad propio de los hornos.