Extraoficial: Juli Fuster firmó su propio concurso de traslado como médico de Atención primaria en 2019

En el IB-Salut hay fenómenos paranormales en la sede de la calle Reina Esclaramunda de Palma con las firmas de los altos dirigentes. Después de los episodios con familiares, que incluso provocaron la dimisión del entonces director general Juli Fuster al haber intervenido con su firma en un proceso de oposiciones en el que participaba su hija, ahora también vemos cómo Fuster firmó un proceso en el que él mismo participaba. Fue en el listado provisional del concurso de traslado de plaza de médicos de Atención Primaria de Mallorca.

En el BOIB del 22 de marzo de 2019, Fuster firma el listado provisional de admitidos y excluidos en este concurso como director general del IB-Salut. Lo sorpresa viene cuando consultamos dicho listado y aparece el propio Juli Fuster entre los admitidos. Es un proceso habitual para cambiar plaza de centro de salud, pero como mínimo la ‘autofirma’ de Fuster huele a incompatible.

Definitivos l El listado ya lo firmó Manuel Palomino, su segundo en el IB-Salut

Desde el IB-Salut explicaron que en este tipo de procesos el director general no intervine, ya que existe una mesa sectorial reglada por los técnicos. Fuster solo firmó un proceso cerrado que va por antigüedad. No obstante, el listado definitivo de este concurso de traslados, publicado en el BOIB el 24 de septiembre de 2019 y en que también aparece Juli Fuster como admitido, ya no lo firma él. La rúbrica es de su segundo de entonces y actual director general del IB-Salut, Manuel Palomino. ¿Se dieron cuenta de la metedura de pata en el primer proceso y cambiaron el firmante en el segundo?

Palomino l Comparecencia hoy en el Parlament

La ‘autofirma’ de Juli Fuster será otra de las cuestiones que se le preguntará al nuevo director del IB-Salut, Manuel Palomino, en su comparecencia de hoy en el Parlament. Un Palomino que deberá lidiar con las preguntas de la oposición, en especial del PP, sobre los trabajos de sus hijos y su esposa en la empresa pública sanitaria.