El fiscal le pregunta por su declaración en el juzgado de instrucción por el caso Cursach en 2016. "Me llamaron del juzgado y me dijeron que tenía que presentarme antes de una hora y media o vendrían a buscarme. Pregunté en calidad de qué y el funcionario me dijo que no lo sabía", asegura. Explica que cuando llegó Subirán y le explicó su labor en la discoteca le dijo: "¿Usted se cree que va a venir aquí a hacer de listillo? Yo le imputo, llamó a su regidora y le suspenden de empleo y sueldo", asegura. El dueño del negocio estaba en ese momento detenido. "Subirán me enseñó una orden de prisión y me dijo que el siguiente podía ser yo", asegura.