17·10·2022 13:04

Añade que lo llevaron a la comisaría de la Policía Nacional y le dijeron que me acusaban de una retahíla de delitos. "Me metieron en los calabozos y yo no comprendía qué demonios hacía ahí. Me tuvieron tres días en los calabozos y solo me sacaron para ir al cuartel de San Fernando a mirar mi taquilla. Me decían que fuera a beber a unas letrinas, no bebí agua en todo ese tiempo", narra. "Así llegué el día 27 a declarar a los juzgados. Me mandaron a prisión sin saber qué había hecho. El interrogatorio fue inverosímil", afirma. "El 5 de enero me llevaron a declarar al juzgado y cuando estaba en los calabozos mi abogado me dijo que las esperanzas que tenían de quedar en libertad se habían desvanecido porque había entrado otra denuncia el día antes. Me vine abajo otra vez y dije que quería volver a prisión, que no quería subir a declarar para que me humillaran otra vez", cuenta antes de empezar a llorar.