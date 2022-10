El Govern balear parece danzar al unísono, después de varios meses de dubitaciones, acerca de la limitación a la compra de viviendas por parte de extranjeros. El portavoz del Ejecutivo y dirigente del PSIB, Iago Negueruela, afirmó ayer tras el Consell de Govern que «siempre hemos sido partidarios de fijar límites» y, de esta forma, abre la puerta a este tema controvertido.

Aunque el posicionamiento oficial tiene truco porque la primera frase viene seguida de una aclaración importante: «Estamos en el marco de una política absolutamente comunitaria de la UE y solo Dinamarca, que lo firmó en su tratado de adhesión, tiene esta excepción».

Asegura que es un planteamiento que deben hacer los países porque la Unión Europea deberá regular «de mejor manera» todo lo relacionado con la compra de vivienda por parte de los no residentes, por lo que reclama los «mecanismos necesarios» para fijar en determinados espacios problemáticos como Baleares una mayor protección.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, siempre ha recibido con reticencia la propuesta por las exigencias de la Unión Europea, aunque ya afirmó hace pocos meses que «no me parece mal» la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros, pese a descartarlo al menos de momento: «Si alguien me dice la fórmula jurídica para saltarnos las leyes de libre mercado europeas, que nosotros lo hemos estudiado todo, nosotros no tenemos ningún problema».

En relación a la propuesta de Podemos de restringir la venta a quienes no hayan residido al menos dos años en Baleares, Més pide que sean cinco años insistió en que «si tienen una fórmula jurídica, que nos la expliquen y la trabajaremos». Además, recuerda que se han hecho avances en este sentido como la subida de impuestos para los actos jurídicos documentados.

Los tres partidos del Pacto coinciden en el análisis de la situación, pero Més y Podemos llevan la batuta de la reivindicación porque el PSIB conoce las limitaciones legales de esta iniciativa. Esta será una de las propuestas de los socios minoritarios de cara a las próximas elecciones y el senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, ya anunció que enmendará la ley de Vivienda para que se pueda limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Baleares, aunque con toda probabilidad será rechazada por la falta de apoyos.