11:52

Sobre Gabriel Torres, el entonces jefe de la Patrulla Verde, afirma que era el encargado de repartir el trabajo y señalar qué locales se inspeccionaban y "a veces" a qué hora debían actuar los policías. Pregunta Carrau si había locales del Marítimo en los que la Patrulla Verde nunca actuaba. El agente no puede precisar si llegó a intervenir en Tito's y Pachá, propiedad de Cursach, pero que sí sabe que sus compañeros actuaron en ellos. El fiscal le muestra entonces su declaración en la fase de instrucción, donde dijo que "nunca" se actuaba en ellos. "Más que una declaración hice una negociación con Subirán. Él una mentira la intentaba vestir como una verdad. El fiscal reconducía la declaración y con el arma del auto de prisión nos tenía atemorizados y coaccionados", señala. "Yo no dije que la Patrulla Verde no iba nunca", añade.