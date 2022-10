Manuel Palomino: «La acusación del PP de que he colocado a mis familiares solo persigue hacerme daño»

¿Qué tiene que decir ante las acusaciones del PP de que ha colocado usted a su mujer y a sus dos hijos en el Servei de Salut?

Pues que me preocupa enormemente que el principal partido de la oposición pueda ni tan siquiera plantearse que en la Administración Pública balear alguien pueda colocar a nadie. Eso corresponde a otras épocas afortunadamente muy superadas. Aquí se contrata, no se coloca, y contratan funcionarios públicos. Yo no contrato a nadie, yo solo participo en la selección de directivos, nunca de ningún funcionario. Eso corresponde a tribunales independientes formados por funcionarios públicos. Eso es tanto como decir que hay funcionarios públicos que se corrompen ante mi orden. Y eso es imposible en la Administración balear que yo conozco.

El PP sigue defendiendo que usted influyó en la colocación de sus familiares, el pasado martes pidió la comparecencia de la consellera de Salud para que dé explicaciones de lo que ya denominan como ‘caso Palomino’...

Es una forma de ataque personal vacío de contenido. Ya la manera de denominarlo caso es despectiva. E intentan construir un relato donde no hay nada. Ellos saben que no hay nada porque también han estado en la Administración Pública y saben de sobra que yo no puedo participar en ningún proceso de selección. No quiero, no puedo y, aunque quisiera, no podría.

Entonces, ¿a qué achaca la insistencia?

Están creando un relato para agrandarlo yo creo que ante la ausencia de propuestas. Porque la verdad es que me asombra que la primera mención del debate del estado de la autonomía sea hacia mí. Y sobre lo de contratar, me gustaría que dijeran qué funcionario se ha corrompido para participar en eso. Porque yo no he participado en ningún tribunal ni en ninguna selección. No lo entiendo, me ha dejado muy sorprendido.

Muy sorprendido y... ¿muy dolido?

Sí, porque han traspasado líneas rojas. Cuando asumí este cargo por lo que sucedió (la participación de su antecesor, Juli Fuster, en un recurso planteado en una oposición en la que participaba su hija), sabía que iba a ser objeto de críticas, pero las esperaba a nivel laboral e incluso a nivel personal. Es cierto que la inmunidad parlamentaria les permite hacer acusaciones contra cargos públicos pero, ¿contra mi familia? ¿decir que mi familia se ha aprovechado de un cargo?

Aproveche la ocasión para defenderlos.

Mi mujer lleva trabajando aquí desde el año 1988 y le ha costado acceder a una promoción interna treinta años. ¡Treinta años! Y ha sido a través de un proceso de oposición en el que participaban, insisto, funcionarios completamente independientes en un tribunal soberano. No he participado en nada y es que tampoco podría hacerlo. ¿A quién le cabe en la cabeza que un funcionario público se va a jugar su puesto de trabajo por algo así? Precisamente se hace a través de tribunales por eso.

Han reclamado el contrato que GSAIB (Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears) hizo a su hijo alegando que usted, como máximo responsable y gestor de esta empresa pública, participó en él...

Si el PP cree que eso se puede hacer es muy preocupante. Veamos la situación de mi hijo, pobrecillo, tiene la gran desgracia de que le gusta el mundo sanitario y se quiere dedicar a esto. Él es técnico en emergencias sanitarias y la situación laboral para esta categoría profesional en Balears es básicamente dos medianas empresas privadas con poco colectivo laboral y GSAIB. Esas son las únicas salidas profesionales que hay. Mi hijo lo intentó en la privada precisamente para evitar esto, pero no lo consiguió por las condiciones que le ofrecían. Entonces se presentó a GSAIB pero yo no participé en nada. Además, todo lo que consiguió mi hijo es un contrato de obra y servicio que acaba ahora, cuando termine el refuerzo covid. ¿Eso es la gran ayuda que ha recibido?

¿Pero ha participado en esta contratación como afirman?

¡Te repito que no, es que no puedo hacerlo! En GSAIB se han hecho durante esta pandemia 6.098 contratos y no he participado en ninguno porque no es mi función. Yo solo participo en la elección de las personas que me acompañan...

¿Qué son...

La dirección asistencial (Eugènia Carandell) y la dirección de gestión y presupuestos (Mar Rosselló), que son nombramientos unipersonales.

Hábleme de la trayectoria laboral de su hija.

Entró a trabajar en 2014. Ha estado seis o siete años con un 25% de contrato. Porque era el que le tocaba por bolsa, en Son Llàtzer. Lo que sí es cierto es que cuando llega la pandemia ampliamos los contratos de enfermería y ella pudo acceder a uno de tiempo completo. Luego se presenta a una oposición que aprueba pero en la fase concurso la suma de sus puntos no le dan para coger plaza, le fallan los méritos. Y ya está.

Se quedó en un bolsín.

Sí. Y luego llegó la fase de estabilización de plantilla y cogió una plaza, casi la número 500, lo que le obliga a coger lo que queda. ¿Y qué quedaba? Son Espases polivalente, no Urgencias como dijo el señor Costa, le han informado mal, se refería a otra persona. ¡Yo no he participado en la vida profesional de mis hijos! Tan grave sería para mí beneficiarlos como perjudicarlos. Porque tampoco tengo derecho a fastidiarle la vida a mis hijos, para eso hay unas leyes. Con estas acusaciones solo ha habido una intención clara de hacerme daño, daño personal y familiar. Y abre la puerta a que la gente piense que estamos en una sociedad clientelar del siglo XIX.

¿Qué es lo que más le ha dolido de todo este asunto?

Me llamó mucho la atención que en el Parlament se mencionaran también las condiciones laborales de la relación de pareja de uno de mis hijos. ¿También tenían la intención de marcar a esa persona? Y también me pregunto cómo han accedido a esos datos. Si no habían hecho todavía la pregunta parlamentaria para acceder a esos expedientes, ¿cómo sabían que mi hija cobró una productividad de 22 euros en septiembre? Eso forma parte del expediente personal de mi hija.

¿Tiene más hijos?

No.

¿Puede entender que genere suspicacias que toda su familia directa trabaje en el Servei de Salut que dirige?

Es algo muy frecuente en Sanidad. Esto es un colectivo que tiene una vocación de servicio que al verla en casa te atrae. Yo llevo 40 años en la Administración Pública, 31 en Salud y 9 en el ministerio del Interior. Y la que entró primero aquí fue mi mujer, que fue la que me convenció para que me presentara a una plaza en Salud porque en la otra, que ya tenía en propiedad, me pasaba la vida viajando. Y mis hijos han seguido el mismo camino por lo que han vivido en su casa.

¿Qué cree entonces que esconde este ataque contra su persona?

Es la situación política, es la pena del todo vale que lo único que hace es empeorar la imagen que la población tiene de la política. Yo emplazo al PP a que diga qué significa colocar y nos llevaremos todos una sorpresa porque aquí lo que se está haciendo es contratar.

Han pedido el contrato de su hijo...

Lo han pedido ahora y ya disponían de todos los datos...

...¿se les va a facilitar?

Ya se les entregó. Hace una semana y pico. Una vez que se pide es un dato público que se debe facilitar.

¿Tiene un contrato interino su hijo?

No, no. Es incluso menos que eventual. Es de obra y servicio, o sea que se va a la calle en cuanto acabe. Estoy un poco alterado y no es la mejor forma de hacer una entrevista pero pueden estar sobre aviso...

¿A qué se refiere?

Si ahora conseguimos cerrar el convenio de GSAIB, que es nuestro objetivo, nos va a permitir ampliar nuestra plantilla de técnicos de emergencias. Entonces abriremos una bolsa de interinos con un tribunal independiente. Ahora prácticamente no hay paro en técnicos de emergencias, haremos una convocatoria de interinaje sobre el mes de enero y mi hijo tiene derecho a participar en ella.

Y es prácticamente seguro que obtenga la plaza habida cuenta del déficit actual de estos profesionales...

...salvo que se presente mucha gente de fuera con la acreditación del catalán. Pero, insisto, mi hijo tiene derecho a participar siempre y cuando yo cumpla con la ley. Que estén pendientes (en alusión al PP). Cuando se convoquen ya les iremos pasando los expedientes para que estén pendientes de ese procedimiento. Porque confío en que con esta convocatoria no se quede en el paro ningún, ningún, profesional técnico en emergencias sanitarias de Balears. Porque los necesitaremos a todos para dar el servicio. Y quiero hacer otra advertencia.

¿Cuál?

Que mi hija también participará en el proceso de consolidación de empleo. Lleva desde el 2014 trabajando y con la titulación, cumple con los requisitos sobradamente, estaba antes de 2016. Participará, así que si quieren ya pueden ir revisando el procedimiento. Participará con un tribunal independiente. No sé cómo acceden a los datos porque no se puede acceder al expediente personal de nadie salvo que lo pidas. Está la ley de protección de datos y el derecho a la intimidad. Insisto, conmigo se pueden meter, pero a mi familia, creo que es línea roja. Y línea más que roja son las relaciones sentimentales de mis hijos.

Hay quien defiende que usted debería dejar el cargo por el hecho de que dirige la empresa que ha contratado a sus familiares...

¡Otro salto más! No participas, garantizas la independencia de los tribunales... ahora además no puedes aceptar ningún cargo. Yo sugiero que para seleccionar a mi sustituto, que espero que sea dentro de mucho tiempo, empiecen a buscar en Nueva Zelanda. Porque incluso también en España todos tenemos conocidos y cruces.

¿Cuándo llegó a Balears?

Llegué con mis padres que venían a recoger la almendra desde Lucena, Córdoba. Éramos ocho hermanos y con nosotros vinieron mi dos tíos, con otros ocho y tres hijos cada uno.

¿Tiene aquí a once primos y a siete hermanos?

Sí. Y todos casados y con hijos e incluso nietos. Y no tengo ni idea de dónde trabajan todos ellos. En un reciente funeral de una tía mía, pobrecita, la iglesia estaba llena de gente.