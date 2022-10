«La democracia funciona bien en muchos países, incluido el suyo»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿La democracia es una especie amenazada de extinción?»

No soy alarmista. Hay más países que antes donde la democracia se halla amenazada, pero también muchos otros donde está muy bien, incluido el suyo.

¿Su país, Polonia, es una democracia?

Mira, todavía lo es. Hay varios intentos del Gobierno para disminuir el peso del sistema judicial, o para gastar dinero que aumente la probabilidad de un triunfo electoral, pero también puede perder el poder porque tenemos una oposición y elecciones.

Su primer ministro Mateusz Morawiecki asistió el domingo pasado a la gran fiesta de Vox.

No lo sabía, pero en democracia a veces ganan partidos que a uno no le gustan. El Gobierno de mi país responde a una derecha para mí bastante fea, opresiva y con simpatías extremistas.

Putin dice que el renacido imperialismo polaco amenaza a Rusia.

Es una broma de la propaganda de guerra, que en el caso de Rusia no tiene límites. Polonia no tiene la capacidad de amenazar a nadie.

¿Juan Pablo II liberó a Polonia del comunismo?

Oh, no, el papel del Vaticano en la caída del comunismo no está tan claro. La Iglesia colaboraba con el régimen comunista, que pagaba los sueldos de los curas, yo tuve la asignatura de religión en mi último curso.

¿Pensó alguna vez en un confinamiento planetario?

No solo fue inesperado, era inimaginable. Nadie lo esperaba, fue una sorpresa. Los distintos países no sabían muy bien qué hacer, hubo gobiernos que se inclinaron por modelos más represivos.

Esta vez ha sido la pandemia, pero habrá otros confinamientos.

El problema es que no podemos estar siempre preparados para lo peor. Es el dilema de las ambulancias, cuántas necesita Palma para el caso en que suceda algo terrible, qué debemos temer con tantas crisis en perspectiva. Está claro que la mayor amenaza es el cambio climático, y no tenemos nada previsto para afrontarlo.

¿Por qué molestarse en celebrar elecciones?

Porque las elecciones son el principal mecanismo a través del cual procesar los conflictos en relativa libertad y sin violencia, al que tiene acceso el conjunto de la población. Los derrotados no pierden del todo, piensan que podrán ganar la próxima vez y aceptan el resultado.

Usted fue marxista en su día.

Síiiii, fui muy marxista pero analítico, nunca un creyente sino un científico que se tomaba el marxismo en serio pero dejándolo abierto a las mismas críticas que cualquier otra teoría política.

La New York University donde usted enseñó expulsa a un profesor porque los alumnos se quejan de las notas.

Las universidades americanas eran las mejores del mundo pero, desafortunadamente, en las últimas décadas se han convertido en empresas comerciales. Los estudiantes son clientes que compran un producto, y se les trata como a tales cuando la clientela se siente insatisfecha. Me parece un desastre.

¿Vamos hacia China, un estado policial?

No, China es un estado policial de éxito, un caso muy especial. También ha protagonizado un crecimiento económico sin precedentes, y mantiene a mil quinientos millones de personas en relativa paz.

El capitalismo no puede sobrevivir a una economía subsidiada.

¿Sabes? El capitalismo sobrevive a todo, no tenemos alternativa. Sí la hay para la estructura de propiedad, pero no para los mercados.

¿Es demasiado simplista acusar a Trump o Bolsonaro de fascismo?

Todos utilizan la palabra fascista bastante a la ligera. Es un término anacrónico y hoy sin sentido.

¿Y Giorgia Meloni es fascista?

Es más complicado que eso, no debemos recurrir a esta palabra del periodo de entreguerras. Meloni es muy de derechas, pero en su discurso no figura la palabra orden, habitual del fascismo. Tendrá que desarrollar su programa recordando que la sociedad italiana no es fascista, sino que busca soluciones.

«Es asombroso que tengamos una desigualdad persistente».

Quería indicar que algo no marcha muy bien con nuestras instituciones representativas.

¿Lo siguiente es la bomba atómica?

Lo único que tengo respecto a la bomba atómica es lo que hemos de tener todos, mucho miedo. Soy incapaz de formular opiniones o predicciones, porque en la guerra todo el mundo miente y no sabes qué esperar.