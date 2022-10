Transmed ha anunciado que para los próximos puentes de noviembre y diciembre ofrecerá un trayecto gratis entre la Península y Baleares, concretamente desde Barcelona y Valencia a Palma, Alcúdia, Maó e Ibiza y viceversa.

Si ya estás planeando tu escapada en estos días festivos, te recomendamos que te animes con esta oferta con la que te ahorrarás más de 100 euros.

¿Cuáles son las condiciones?

En tu reserva de ida y vuelta desde la Península a Baleares y viceversa, Transmed te regala el trayecto de vuelta incluyendo acomodación con butaca o camarote y vehículo gratis. Solo tendrás que abonar las tasas.

Debes adquirir los billetes antes del 23 de octubre para viajar durante el puente de noviembre, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, y durante el puente de diciembre, del 2 de diciembre al 11 de diciembre.

La naviera detalla que no es válida para líneas con origen y destino Formentera y Ciudadela, el máximo es de 8 pasajeros, la tarifa no admite ni cambio de fecha ni anulación y no tiene efecto retroactivo.

¿Cómo conseguir el billete gratis?

Para conseguir el billete gratis, tendrás que acceder a la página web de Transmed e indicar tu viaje de ida y vuelta con origen en Barcelona y Valencia y destino a Palma, Alcúdia, Maó e Ibiza o viceversa. Indica los pasajeros (máximo 8), el tipo y número de vehículos (deberás poner la marca y el modelo) y las fechas (entre el 2/10 y el 2/11 y del 2/12 al 11/12).

Una vez puestos los datos, deberás elegir qué trayecto quieres. Para el puente de noviembre y diciembre, estos son los horarios y precios (un pasajero y un vehículo):

De Barcelona a Mallorca , el horario es de 22:45 a 6:00 horas. La vuelta de Mallorca a Barcelona es a las 11:30 con llegada a las 6:00 horas. En el puente de noviembre tiene un coste de 117 euros y de 87 si eres residente y en el puente de diciembre es de 126 y 93 euros.

A continuación, debes indicar si quieres butaca o camarote para la ida y la vuelta. Piensa que en un uno de los trayectos el camarote te sale gratis, así que te recomendamos que lo aproveches. También podrás indicar si quieres flexibilidad a la hora de cambiar las fechas o cancelar, pero te subirá el precio entre 100 y 200 euros.

Una vez listo, solo tendrás que poner tus datos y pagar: ya tienes tu trayecto gratis.