Nueva reprimenda de la presidenta del tribunal a la antigua inspectora de Blanqueo. La agente responde al abogado defensor que no recuerda los detalles del informe porque los elaboró "hace más de 2.000 días." La magistrada le dice que "no es de recibo que responda que no lo recuerda o no lo sabe". La policía replica que no ha podido estudiar la causa. "Su interrogatorio tendrá la validez de una persona que dice que no recuerda", sentencia la jueza.