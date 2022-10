Enrique Sánchez Navarrete: «Hay que trabajar con los maltratadores porque inevitablemente tendrán nuevas parejas»

Ahora ocupa el cargo de Director Insular del Estado en Ibiza y Formentera, pero durante años Sánchez ha trabajado en programas para hombres condenados por violencia de género, tanto dentro como fuera de la prisión. Habló ayer en Palma sobre el grado de eficacia de estos tratamientos.

¿En qué consisten los programas para maltratadores?

Son intensos y de mínimo un año. Cuando llegan son muy reacios. Los programas del servicio de gestión de penas son obligatorios, los hacen y así no ingresan en prisión; para los que están dentro de la prisión no es obligatorio. En ambos casos el primer trabajo es motivarlos. Muchos se enfadan, no quieren. Por eso se empieza con entrevistas motivacionales para que conocerlos y hacer la evaluación psicosocial e ir recorriendo un camino para que el agresor vea que el programa le puede ayudar como ser humano, hombre y persona. El objetivo es que no reincidan, con lo que el objetivo también es proteger a la víctima. Para eso, tienes que involucrar al hombre, él tiene que querer.

¿Se alcanza el objetivo?

Es complejo medir la reincidencia, hay que cogerlo con pinzas. El consenso de la comunidad científica internacional es que estos programas tienen unos resultados moderadamente eficaces. En general, funcionan. En el estudio más grande hecho en España muestra que la reincidencia tras pasar por el programa PRIA [el de fuera de la cárcel] no llega al 10%. En cinco años no tuvieron ningún contacto policial por ningún motivo. La eficacia también se mide de otro modo: cuando empiezan hacen cuestionarios para medir factores de riesgo (empatía, impulsividad, agresividad, machismo…) y después los hacen al acabar el programa y hay diferencia, ves el aprendizaje.

Entonces, ¿un maltratador puede cambiar?

Absolutamente. La violencia es una conducta aprendida, depende de la voluntad de cambio y de las circunstancias internas y externas, pero se puede reaprender y el programa demuestra que hay cambios. Hay estudios que miden la opinión de las víctimas, cogen a un grupo de agresores que ha hecho tratamiento y se entrevista a las víctimas y se ve una reducción de la violencia percibida por la mujer y el trato recibido.

¿No es peligroso que las víctimas sea crean ese ‘te prometo que voy a cambiar’?

Cuando los hombres empiezan los programas lo primero es evitar que los instrumentalicen, que lo usen para decir a la mujer ‘¿Ves? Voy a cambiar, has de seguir conmigo’. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Primero, rechazo total y sin condicionantes a la violencia y al que agrede. Pero al hombre hay que decirle ‘hay puertas, hay tratamientos, pero tú tienes que querer cruzar esa puerta’. Estos hombres suelen tener entre 30 y 40 años, tendrán nuevas parejas y si trabajas con ellos podrán empezar de cero y ser otra persona. Es más difícil si vuelven con su antigua pareja, siguen las mismas dinámicas.

¿Cómo se actúa con los que tienen hijos? Cuesta creer que un agresor pueda ser buen padre.

A nivel social, hay que construir la violencia y al agresor como a un monstruo, pero luego a nivel personal son seres humanos. Todos rechazamos la violencia de género como concepto, pero cuando tiene nombre la cosa cambia: ‘¿Pepe? ¿Qué dices? Si es majísimo...’ Ahí el foco pasa a la víctima ‘ella miente, exagera…’ Y con los padres que agreden a sus pareja, igual. Y aquí hay algo importante a tener en cuenta: la violencia se enseña. En el programa ‘usamos’ a los hijos como ventana de cambio: ‘Ellos se merecen que cambies’.

En estos años de desarrollo de la ley de violencia de género, ¿se notan cambios en los agresores?

Sí, antes contaban de forma más abierta la violencia que habían ejercido, estaba más normalizado; ahora lo reconocen de forma más sutil, saben que hay más rechazo social. Ahora además entonan un discurso victimista: ‘Las mujeres están exagerando, nos están persiguiendo’. No me he encontrado nunca un hombre que no se sienta víctima, y una compañera del IB-Dona me decía que ella no ha encontrado ninguna mujer que no se sienta culpable... El sistema cultural y social machista en el que vivimos es realmente perverso.

Ve necesario consolidar y potenciar los programas comunitarios para agresores, pero es difícil pedir más recursos para ellos en vez de para las víctimas.

Es un debate abierto. Pero estos programas también son para las víctimas: si un hombre no agrede no hay víctima. Cada año se presentan 160.000 denuncias por violencia de género y hay 50.000 condenas, no podemos meter en la cárcel cada año a 50.000 personas y ya está, es absurdo, por un tema económico (cuesta más mantener en la cárcel a una persona un año que crear un servicio en la calle), pero también, y esto es lo importante, porque si trabajas con ellos y les enseñas que la violencia es el camino que lleva al sufrimiento suyo y sobre todo de su mujer y sus hijos, al final eso también ayuda a la víctima.