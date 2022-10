“Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”. Este ha sido el lema que han utilizado esta mañana más de 300 trabajadores, convocados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, en la concentración que se ha realizado frente al edificio de la Caeb, en Palma. Una manifestación que tenía como único objetivo exigir a la patronal una subida de sueldos para que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo como consecuencia de la subida de la inflación, que se sitúa alrededor del diez por ciento.

Los sindicalistas están acusando a la patronal de mantener una posición inamovible, en la que se niega a iniciar una negociación para discutir sobre la subida de sueldos. Los representantes de los empleados afirman que las empresas, a pesar del aumento de los costes, no están perdiendo dinero, sino todo lo contrario, ya que esta temporada ha sido muy productiva y muchos han ganado dinero.

Los líderes de ambos sindicatos en Baleares, José Luis García y Lorenzo Navarro, anunciaron un “invierno caliente” si la patronal se mantiene firme y se opone a subir los sueldos a los trabajadores. Los sindicalistas exigen que la negociación incluya cláusulas de revisión salarial.

Ambos líderes sindicales coincidieron en que esta crisis económica, que está provocando este aumento de la inflación, no “la han provocado los trabajadores”. Sin embargo, “son ellos los que están pagando la factura, mientras muchos empresarios, que han aumentado el precio de sus productos, están ganando mucho dinero”. Se refirieron sobre todo a las empresas de mensajería y de alimentación.

El líder de CC OO, Lorenzo Navarro, recordó que este año se debe iniciar la negociación del próximo convenio colectivo del sector turístico y anunció que si no existe un acuerdo en breve y se logre que los trabajadores vean aumentados sus sueldos “habrá un verano muy conflictivo”. Los trabajadores amenazan con salir a la calle, además de adoptar otras medidas muchos más drásticas, mientras la patronal no acepte sus exigencias. Así, ambos representantes sindicales incidieron en que la manifestación de esta mañana demuestra la fuerza que pueden tener los trabajadores. “Espero que la patronal sea responsable y consciente de la gravedad de la situación. Los salarios no son la causa de la inflación”, señaló José Luis García,insistiendo en que esta crisis económica que se avecina no “ha sido provocada por los trabajadores”.

La concentración discurrió sin incidentes. Ningún representante de la Caeb bajó a la calle para entrevistarse con los representantes sindicales.