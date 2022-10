La mayoría de la oposición en el Parlament cargó ayer contra el Régimen Especial de Balears (REB) aprobado por el Gobierno y acusaron al presidente Pedro Sánchez de «volver a engañar a los ciudadanos de Balears al poner fecha de caducidad al REB». PP, El Pi, Cs criticaron que fijar un periodo de vigencia hasta 2028 dentro de los presupuestos del Estado supone que dentro de seis años «nos podemos quedar sin REB, aspecto que no se produciría si hubiera una normativa específica», coincidieron.

La presidenta del PP, Marga Prohens, acusó ayer a Pedro Sánchez y a Francina Armengol de «reirse otra vez de Balears, ya que el REB de 2019 no le pone una fecha para su extinción, apunta que se evaluará». La popular se preguntó si «dentro de seis años los problemas de insularidad habrán desaparecido».

En este sentido, Prohens anunció que presentará una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que el REB sea permanente: «Todos esperábamos que el REB hubiera venido para quedarse y el lunes lo aplaudimos. Sin embargo, ha habido letra pequeña y se demuestra que Sánchez y Armengol nos han vuelto a engañar». «En 2028 vence y habrá que hacer una nueva ley si queremos continuar teniendo el REB, todo lo contrario que ocurre con Canarias que sí es permanente».

Respecto a la enmienda y la pregunta de Armengol sobre qué votará ella en el Congreso, Prohens afirmó que «no puedo votar unos presupuestos nefastos que se están riendo de los ciudadanos de Balears». «Veremos si el PSIB-PSOE apuesta por la gente de las islas, votando a favor de nuestra enmienda, o se conforman con las migajas del engaño de Sánchez con la complicidad de Armengol».

El portavoz de El Pi, Josep Melià, fue más allá y además de hablar de «engaño» calificó el nuevo REB anunciado por el Gobierno de «estafa». Según Melià: «El REB debe estar blindado y no lo está. El Estado nos ha estafado una vez más al no tener una reglas fiscales indefinidas, sino transitorias que acaban en 2028». El portavoz regionalista calificó de «hecho escandaloso que demuestra la falta de implicación del Gobierno con la insularidad». «No se ha de proteger durante unos años, se ha de proteger de manera indefinida y siempre», añadió. En opinión de Melià, «debía compensar la insularidad, pero no hay ningún compromiso real ni efectivo».

Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos, también arremetió con dureza. «Desde el primer momento mostramos nuestro escepticismo porque estaban vinculando esas ayudas y ese régimen fiscal a los Presupuestos Generales del Estado, cuando debería ser un desarrollo normativo propio». La diputada naranja culpó al Govern de esta situación: «Se ha vendido por parte de Armengol lo que no era, se ha disfrazado con un ejercicio de trilerismo».

Factor de insularidad

Por su parte, Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, criticó que el factor de insularidad no sirve ni para llegar a la media española». «El Estado nos ha engañado. Baja las inversiones una vez nos da los 110 millones del factor de insularidad», apuntó.

Según Castells, esto es «un juego de trileros». «Se pinta de día histórico cuando estamos igual que estábamos y creo que debemos denunciarlo».