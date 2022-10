La oposición acusó de forma muy directa a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "electoralismo" por su discurso de política general en el que ha planteado un plan de choque de ayudas por valor de 200 millones, el tren de Llevant o las ayudas directas para desocupados y familias. La nota de color la ha puesto la diputada y portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, que ha tildado el discurso de la presidenta de "Armengolmilanuncios.com". El portavoz del PP, Toni Costa, ha asegurado que era "la campaña electoral más cara de la historia". Los partidos de la izquierda alabaron las medidas anunciadas por Armengol y el partido socialista lo calificó de "discurso extraordinario".

"Hoy se ha anunciado la campaña electoral más cara de la historia. Armengol hará en 8 meses lo que no ha hecho en 8 años", ha indicado el popular Toni Costa. El portavoz del PP ha insistido en su propuesta de bajada de impuestos frente a las ayudas directas que prefiere el Govern: "Armengol no entiende que la mejor fórmula de ayudar a las familias y empresas es bajar impuestos. Cuando el dinero están en los bolsillos son los ciudadanos quienes los administran. La presidenta prefiere lavar los bolsillos para pagarse su campaña electoral". "Nada hemos oído de cómo pagamos los servicios públicos, de como mejoramos la sanidad o educación. No ha hecho balance de la situación de nuestra comunidad, se ha dedicado a hacer anuncios", ha concluido Costa.

Guasp ha empezado su valoración afirmando: "Acabamos de escuchar a Armengolmilanuncios.com. Me he sentido decepcionada, ya que todas estas medidas se podían haber impulsado en marzo, cuando desde Ciudadanos presentamos nuestro plan de choque y ha esperado hoy para hacer un discurso triunfal a 8 meses elecciones, cuando families, empresas y autónomos llevan meses sufriendo". Para la portavoz naranja, las medidas de Armengol suponen el "reparto de dinero público con criterio electoralista".

Josep Melià, portavoz de El Pi, ha recordado que "en ocho años no han hecho ninguna línea de tren y ahora pretenden hacer a pocos meses de las elecciones". Melià ha criticado también el REB anunciado por Sánchez, señalando que al estar incluido en los presupuestos "no es una garantía de que permanezca en el tiempo". El regionalista apuesta por una ley que fije de forma definitiva las deducciones fiscales para Baleares. Al respecto, la portavoz socialista, Pilar Costa, le ha contestado que el Consejo de Ministros aprueba hoy el REB y "estará en el articulado de la ley de Presupuestos Generales del Estado".

Una Pilar Costa que ha calificado el discurso de la presidenta como una "intervención extraordinaria de presente y futuro". El líder de Més, Lluís Apesteguia, se ha mostrado satisfecho por dos medidas exigidas por su partido, como es el tren de Llevant y la compra de hoteles para eliminar plazas. Alejandro López, portavoz de Podemos en la misma línea que la portavoz del PSIB, ha indicado que "ha sido un discurso de presente y futuro, apuesta por una administración fuerte para proteger a las familias".

El podemita ha lanzado una pregunta: "¿Qué votará Prohens cuando toque aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que incluirán el REB para Balears?". López se ha mostrado orgulloso de dos medidas impulsadas por su grupo, es el caso de la apuesta transporte publica con la tarifa plana de 10 euros y la subida impuestos a quien más paga.