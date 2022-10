Conocer tu código genético desde el salón de tu casa

En el siglo XXI el ‘conócete a ti mismo’ griego ha entrado en una nueva dimensión gracias al código genético, que aporta una información sobre nosotros que ningún filósofo de la antigüedad podía haber vislumbrado.

Democratizar el acceso a la información genética es el objetivo con el que nació la empresa ADNTRO Genetics, una start up mallorquina que desde hace dos años comercializa kits con los que cualquiera puede tomarse una muestra de saliva en su casa y después remitirla a sus laboratorios para recibir toneladas de información útil y, en algunos casos, sorprendente: de conocer los orígenes geográficos de nuestro ADN a saber nuestra predisposición a padecer determinadas enfermedades; entender por qué nos sienta mal el paracetamol o ver el origen de nuestras habituales lesiones al hacer deporte.

Guillermo Pérez-Solero es el CEO de esta empresa que forma parte de Lanzadera, la aceleradora e incubadora de empresas del dueño de Mercadona, Juan Roig, y que fue premiada el año pasado por la revista especializada en ciencia y salud Life Science Review.

El cofundador de esta compañía subraya la importancia de tener estos datos, que ellos ofrecen desde diferentes áreas, como la de nutrición, para saber qué dietas nos convienen más o averiguar si tenemos predisposición a intolerancias alimentarias (como a la lactosa, la fructosa o el gluten).

Subraya que siempre hay que hablar de predisposición: que uno tenga determinados marcadores biológicos no significa que vaya a desarrollar sí o sí esa intolerancia. «Es una condición genética necesaria pero no suficiente», indica el CEO. Tienes el billete de lotería, pero eso no significa que te vaya a tocar seguro.

Esta advertencia también hay que tenerla clara cuando hablamos de los datos que se pueden obtener sobre salud y la predisposición a desarrollar determinadas enfermedades complejas: «La información no es un diagnóstico clínico, pero sí puede ayudar a la prevención». De nuevo, puede que genéticamente uno tenga más números de desarrollar un cáncer que otro, pero también está en su mano llevar hábitos saludables o hacerse más revisiones para tratar de evitarlo.

El código genético también puede decir cómo metaboliza cada uno los minerales y las vitaminas (y recomendar en función de esto unos determinados alimentos frente a otro) o también algunos medicamentos (lo que explicaría por qué a algunas personas les sienta peor o no les hace efecto el paracetamol y les va mejor el ibuprofeno, pone de ejemplo el cofundador de ADNTRO Genetics).

El CEO explica además que con este tipo de test se puede saber si uno tiene la variante del gen FTO, que señala una predisposición a la obesidad. Otra área sobre la que este kit arroja información es sobre rasgos de la personalidad y también hay un área sobre otros estudios «curiosos» relacionados con la percepción del dolor, el envejecimiento, el sueño o incluso la capacidad de ser especialmente atractivo para los mosquitos.

Para Pérez-Solero una de las ventajas del informe que recibe cada cliente es que está en continua actualización, según la ciencia avanza y se van publicando nuevos estudios relacionados con el ADN. Insiste: «Es un regalo para uno mismo».

Se pone a él como ejemplo y señala que gracias a su informe (que puede consultarse en la web de la compañía) entiende por qué por mucho que coma no engorda un gramo y sabe que tiene predisposición a lesionarse el talón de Aquiles y que los deportes que mejor encajan con su genética son el judo, el baloncesto y el remo.