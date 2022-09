La próxima presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, ya está recibiendo las primeras críticas por sus comentarios agresivos que dedica a los inmigrantes que llegan a su país, mientras omite cualquier tipo de dato relacionado con la condena de nueve años de cárcel tras ser sentenciado en Mallorca por narcotráfico. El progenitor de la política italiana patroneaba una embarcación que trasladaba 1.500 kilos de hachís, que fueron interceptados en Menorca.

La conocida periodista Italiana, de origen israelí, Ylenja Lucaselli publicó un twitt en el que criticaba que Meloni pudiera ser tan crítica con los inmigrantes, pero no hiciera la más mínima mención al pasado delictivo de su padre. “Meloni no es culpable de los delitos cometidos por su padre, pero muchas veces explota los delitos cometidos por algunos extranjeros para criminalizar a todos los inmigrantes, calificándolos como una amenaza a la seguridad. En una democracia hay responsabilidades individuales, no culpas colectivas”, escribía Lucaselli. Este comentario en las redes de la periodista indignó a los seguidores del partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, e incluso se han anunciado que se presentarán querellas contra la autora de este tuit.

Según informaba la edición digital del periódico italiano La Repubblica, esta crítica de la periodista Lucaselli ha indignado a los representantes del partido de Meloni. “Las declaraciones difundidas a través de las redes sociales son vergonzosas y delirantes”, escribió Francesco Lollobrigida, presidente del grupo parlamentario de esta formación de extrema que ha ganado las elecciones en Italia. “Para atacar a Giorgia Meloni utiliza la historia personal de su padre que la abandonó cuando ella tenía un año de edad y que la misma Giorgia Meloni dijo que había excluido de su vida. Ella también fue víctima de este hombre”, resaltaba el representante político.