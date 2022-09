Feijóo ganaría en Baleares, Prohens no está tan claro

Alberto Núñez Feijóo mejora cuando no tiene enfrente a Pedro Sánchez. Vino a Palma a tomar las medidas del Consolat asediado, sorprende que el líder reservado y reservón se proclamara ganador por anticipado de las elecciones autonómicas. Por lo menos, «ahora mismo».

No cabe ninguna duda de que Feijóo ganaría ayer las elecciones, pero hoy ya ha volado de Mallorca, y Marga Prohens no tiene tan clara la victoria. Incorporada como un sucedáneo de Isabel Díaz Ayuso, no es la candidata ideal del gallego, por algo fue la última en renegar de Pablo Casado. Si necesitan alguna prueba de la desafección, repasen la lista de las decenas de cargos incorporados ahora mismo a la cúpula del PP. Figuran incluso representantes de autonomías cuya existencia se desconocía. Baleares no aporta ni uno solo.

Al anunciar su victoria provisional en Baleares, a Feijóo le asiste la razón, y sobre todo la necesidad. Asume el triunfo para patrimonializarlo, y cuesta discutirle que las encuestas propicias valoran al presidente nacional y no a la regional. Por tratarse de un gallego, matiza que los resultados favorables «pueden cambiar en seis meses». En tal caso, la responsabilidad volverá íntegra a Palma.

Mientras Sánchez fustiga a las grandes fortunas, el Pacto de Progreso subvenciona a los futbolistas con Porsche. Con un Govern de izquierdas así, quién necesita ejercer la oposición de derechas, por lo que el PP balear se ha instalado en una actitud contemplativa tan confortable como peligrosa. Prohens ya puede presumir en su currículum de que Feijóo voló a Palma en una mañana de septiembre, para declararla presidenta de Baleares. Solo faltó la corona de Frozen.