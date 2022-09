El PP balear asegura que la victoria de la extrema derecha en Italia «no es de su gusto»

Diversidad de reacciones en el arco político balear en torno a la victoria de la coalición conservadora liderada por Giorgia Meloni, candidata del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, en las elecciones legislativas del domingo que le permitirá gozar de mayoría absoluta en el Parlamento transalpino.

Así, el portavoz del PP en la cámara balear, Antoni Costa, afirmó ayer que los resultados de las elecciones en Italia «no son del gusto del PP». Costa reconoció que hubieran preferido otro resultado, «pero el pueblo de Italia ha hablado de manera democrática y, aunque guste más o menos, los resultados son los que son».

«El discurso del miedo pierde fuelle en Europa. Así ha sucedido en Hungría, Polonia, Suecia, lo estamos viendo en Francia e Italia y dentro de poco lo veremos en España, no cabe la menor duda. Hoy la noticia debería ser que por primera vez una mujer posiblemente será primera ministra de Italia. ¿Ahora qué dicen, que el heteropatriarcado lo representa una mujer? Los mensajes del miedo ya no se sustentan», señalaba por su parte el diputado de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, que lamentó que los que agitan «el fantasma de la extrema derecha» no se han leído el programa electoral de Meloni: «es un primer paso para construir una Europa más inclusiva, más democrática, más participativa y que respete los derechos nacionales», valoró.

Rodríguez se sorprendió de que algunos (por el PP) lamenten los resultados y advirtió de que «cualquier cambio en Balears pasa por Vox. Nosotros no estamos en una lucha partidista. Nuestra lucha es echar a la izquierda del Gobierno de Baleares, a ese desastre de la señora Armengol».

Por parte del Ejecutivo balear, la consellera de Presidencia Mercedes Garrido lamentó el triunfo de una opción política que «solo gobierna para unos» y la inoportunidad de recurrir a estas políticas extremistas en unos momentos tan complicados. Y puso como ejemplo de ellas a Vox, formación que a su juicio emplea la crispación y el enfrentamiento en busca de créditos electorales.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, calificó los resultados de «muy mala noticia para la democracia y la ciudadanía de Italia y de Europa. El fascismo se abre paso a través de Italia copiando eslóganes que ya se han visto en Hungría y Polonia», lamentó. Por último, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, consideró «desolador» que el partido de Silvio Berlusconi sea «lo más moderado» de la coalición.