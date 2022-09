La UNED incorpora este curso nuevos grados Educación Infantil y Grado de Ingeniería de la Energía, una de las carreras con más salidas laborales. Judit Vega, directora del centro UNED en Baleares, explica en esta entrevista cuáles son las formaciones que tendrán más importancia en el futuro.

¿Cuál ha sido la aceptación de los nuevos grados que pueden cursarse en la UNED?

Este año estrenamos dos nuevos grados. Educación Infantil, demandada desde hace años, sabíamos que sería un éxito. La matrícula está abierta hasta el 21 de octubre, pero, en Baleares, ya tenemos decenas de matriculados en los dos cursos que ofrecemos, 1º y 2º. En cuanto al Grado de Ingeniería de la Energía, no me canso de recomendarlo a los estudiantes; su 98% de empleabilidad lo hace una de las profesiones con mayor futuro laboral. Este año también tenemos dos másteres nuevos, alcanzando la cifra de 76 másteres: Máster en Ciencias Políticas; Análisis Político, Políticas Públicas y Política Internacional, y Máster Universitario en Ingeniería de las Tecnologías Educativas.

¿Qué tipo de estudios y formación -áreas de conocimiento y formatos- cree que van a ser más demandados en un futuro próximo?

Lo que necesitamos ya con urgencia son ingenieros en todas las especialidades, la sociedad, la industria, la empresa, necesita de estos profesionales. En el futuro, creo que tendrán importancia carreras orientadas al cambio climático, la ecología, la sostenibilidad, el nuevo turismo y, en la época del metaverso, la realidad virtual, inteligencia artificial y las nuevas formas de educación orientadas a la dicotomía realidad/realidad virtual. Personalmente, creo que tendremos que apostar mucho por todas aquellas ciencias y saberes que ayuden a nuestros jóvenes a formarse en un mundo que cambia constantemente. Ellos son el futuro.

La oferta de microgrados de la UNED ha crecido gracias al gran éxito cosechado, ¿Cuáles son las principales novedades de este curso académico.

Es una fórmula muy bonita y amena para personas que aman una disciplina, pero que, por el momento, no se ven cursando un Grado/Máster por falta de tiempo o porque les cuesta volver a los estudios. Los microgrados tienen asignaturas comunes a los grados y los créditos que se obtienen son oficiales, ECTS, es decir, si el alumno, después, se anima a seguir con el Grado, se le convalidan esos créditos. Este año tenemos 9 microgrados y un micromáster en Biología Humana.

Por primera vez se incluye un grado de Formación Profesional en su propuesta, ¿Qué destacaría de la FP como opción formativa?

Este año ofrecemos una FP en Administración de Sistemas Informáticos en Red. Como saben, he vivido casi 29 años en Suiza donde la Formación Profesional es ejemplar. En nuestro país no se ha cuidado, si bien en los últimos años, se han dedicado más recursos y atención a la misma. No solo me encanta la FP, sino que la considero imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad. Apuesto por ella, por una FP digna y reconocida, que no cierre el paso a la universidad, sino con itinerarios que permitan el acceso posteriormente a esa enseñanza superior.

¿Contemplan añadir más estudios de FP?

De cada nueva oferta hacemos un seguimiento de aceptación y valoración de los usuarios, lo cual nos permite mejorar y, además, pensar en implementar nuevas opciones. Como decía, se trata de escuchar a la sociedad y contribuir a formar a las personas en aquello que sea más útil para todos. Si un estudiante cursa unos estudios sabiendo que van a ser necesarios, que va a poder trabajar, estará más motivado y ganaremos todos.

Con su oferta formativa -idiomas, cursos de verano, FP, etc...- la UNED transciende el ámbito universitario, ¿Es ésta una tendencia que ha llegado para quedarse?

Sí, es una tendencia que nosotros hemos incorporado desde el inicio. Hemos sido pioneros en todo, respecto al uso de la tecnología, de la virtualidad, de acercar la universidad a todos, de toda manera de transmisión de conocimientos. Y hemos apostado desde siempre, constantemente, por la formación permanente. Todos estos formatos son parte intrínseca de la UNED y no solo se quedan, sino que crecen año tras año.

UNED Baleares cumple 45 años, ¿En qué momento se encuentra la institución?

Los estudiantes de Baleares han cursado estudios en la UNED desde sus inicios (18 de agosto de 1972). Desde muy pronto, un centenar de estudiantes solicitaron la posibilidad de examinarse en Baleares, sin tener que desplazarse a la península. Así consiguieron que se desplazara un tribunal a Palma. Gracias al Estudio General Luliano y al Patronato Económico de Estudios Universitarios Superiores de Baleares con la participación activa de Francesc de Borja Moll, se creó un patronato y el 1 de diciembre de 1977, el Ministerio de Educación y Ciencia dispuso la creación de un Centro de la UNED en Palma de Mallorca. Hoy tenemos sede en tres islas, 10.000 alumnos se matricularon en 2021-22 en enseñanzas regladas y no reglada, formamos parte de la sociedad balear, colaboramos en todos aquellos eventos educativos, culturales y sociales que hagan de estas islas un lugar más justo y equitativo. Somos la universidad de todos y trabajamos por el bien común. Es un momento de crecimiento y difusión muy bonito y agradecemos a todos los que hacen y viven la UNED por su apoyo y fidelidad en este medio siglo de enseñanza.