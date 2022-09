La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha enviado un recado al ayuntamiento de Palma a raíz de su desvinculación del patrocinio al Real Mallorca. "No me costa que el ayuntamiento de Palma se haya retirado y quiero recordar que esta es una iniciativa conjunta de las tres instituciones", ha asegurado Catalina Cladera tras la conferencia de presidentes de los consells que se ha reunido hoy en el Portitxol con la presidenta del Govern, Francina Armengol. Las palabras de Cladera contestan así al portavoz de Cort, el podemita Alberto Jarabo, que ayer anunció que el ayuntamiento de la capital balear se desvinculaba del polémico patrocinio.

La presidenta del Consell de Mallorca ha dejado claro que para la institución insular el ayuntamiento de Palma debe seguir aportando los 250.000 euros más IVA para completar los 1,8 millones comprometidos con el equipo bermellón. En este sentido, Cladera ha indicado que "el martes el Consell aprobó una modificación de crédito para habilitar las ayudas al deporte base y al Mallorca y confío en que las otras instituciones hagan lo mismo". Acto seguido, Catalina Cladera ha reiterado que no tienen constancia "de que el ayuntamiento de Palma se haya retirado y confío que siga con su colaboración en este patrocinio, tal y como se comprometió y se ha venido comprometiendo todo este tiempo que llevamos trabajando en este tema".

De igual modo, se le ha preguntado a Catalina Cladera sobre si el Consell podría suplementar el dinero que debía aportar el ayuntamiento al patrocinio del Mallorca. No obstante, Cladera no contempla la posibilidad de la retirada de Palma y ha reiterado que no le consta.

Hay que recordar que el Consell debe aportar unos 750.000 euros al Mallorca, mientras el Govern otros 500.000. El ayuntamiento de Palma se había comprometido a enviar al Consell para el patrocinio 250.000 euros. Todas estas cantidades sumadas y añadiendo el IVA correspondiente suman los 1,8 millones comprometidos con el equipo bermellón. Lo que ocurre es que este dinero estaba fijado para promoción turística y, al cambiar el objeto de patrocinio a valores deportivos, Cort entiende que ya no tiene ningún compromiso. Aspecto que desde el Consell lo niegan de forma tajante.

Catalina Cladera también se ha referido a las acusaciones de sexismo contra el propietario del Mallorca, Robert Sarver, y la posible venta de la entidad a raíz de la sanción de la NBA por este tema. La presidenta del Consell ha indicado que se debe separar la entidad centenaria y su masa social de la propiedad del equipo.