El PSIB-PSOE no quiere más conflictos con Més y por este motivo ha evitado que el dinero para el polémico patrocinio al Mallorca que debe aportar el Govern al Consell de Mallorca, unos 500.000 euros, salga de la conselleria que tiene las competencias en Deportes, en este caso la de Servicios Sociales que dirige la consellera Fina Santiago de Més per Mallorca. No obstante, sabedores de que ni Santiago ni Més quiere saber nada de esta operación, el PSIB ha tenido que buscar la fórmula para enviar el dinero al Consell que complete los 1,8 millones prometidos al Real Mallorca. Al final será la conselleria de Hacienda, vía financiación de los consells insulares, quien habilite el dinero.

Un patrocinio que provocó una profunda crisis entre los socios del Pacto y que se debe aprobar mañana en un pleno extraordinario de la institución insular y que contará con el voto en contra de Més. Para poder aprobarlo, el Consell ha tenido que negociar con El Pi y Ciudadanos ante el desmarque de sus socios nacionalistas. El conseller de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela, ha asegurado hoy tras el Consell de Govern que el dinero del patrocinio al Mallorca "no saldrá ni de Servicios Sociales y Deportes ni tampoco de Modelo Económico y Turismo". Hay que recordar que, precisamente el departamento de Negueruela, era quien en un principio debía aportar la financiación del Govern a este patrocinio al ser de promoción turística. Al desencadenarse la crisis del Pacto y cambiar el objeto del patrocinio para fomentar los valores deportivos, lo lógico era que saliera de la Dirección General de Deportes. No obstante, esta dirección general está en manos de Més y se hubieran negado a sufragar la polémica financiación al Real Mallorca. Negueruela ha indicado también que el Govern tiene "mecanismos de coordinación" con los consells para abordar esta situación. Según ha dejado entrever el propio Negueruela, los 500.000 euros de la aportación del Govern al Consell para abonar al Mallorca saldrán de la conselleria de Hacienda. Será a través del paquete de financiación anual del Ejecutivo autonómico hacia el Consell de Mallorca. El también portavoz del Govern ha apuntado que "no hay ningún conflicto y las relaciones son excelentes con los socios del Pacto". Asimismo, ha recordado que esta operación ni tiene que pasar ni por el Consell de Govern para su aprobación, lo que también podría crear conflictos con Més.