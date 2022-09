El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha rodeado de los 'barones' regionales del PSOE, entre ellos la presidenta de Baleares, Francina Armengol, para celebrar este sábado el primer acto de la precampaña electoral en Zaragoza.

Durante la jornada en el Consejo Federal se han planteado las próximas elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en ocho meses, y se han fijado los "retos y desafíos" del programa electoral de la formación.

Cinco líderes autonómicos, entre ellos la presidenta del Ejecutivo balear, han expuesto las conclusiones del foro. Las intervenciones públicas han llegado con casi una hora de retraso, puesto que las deliberaciones del Consejo "han tardado más de la cuenta", según ha explicado Javier Lambán, presidente aragonés y anfitrión del encuentro.

Finalmente, sobre las 12:30h, el acto público ha empezado y Armengol ha sido la tercera secretaria general en intervenir. Durante su exposición, la presidenta ha destacado que Baleares ha sido "la primera comunidad de España y del sur de Europa" en producir hidrógeno verde.

En esta línea, la líder ha apostado por el modelo de "cogobernanza" que "se puso de moda durante la covid" al trabajar de forma conjunta entre gobiernos autonómicos y Ministerio de Sanidad. Armengol ha asegurado que durante el tiempo de pandemia, además de "proteger y defender a los ciudadanos", la formación socialista "pensó y planificó la España del año 2030" con la ayuda de los fondos europeos.

De hecho, la jefa del Ejecutivo balear ha agradecido ante los asistentes "el enorme trabajo" de Pedro Sánchez: "Sin él, no tendríamos los 140.000 millones del fondo de recuperación europeo, de los cuales el 50% gestionamos las comunidades autónomas", ha subrayado. Cabe recordar que estas ayudas han supuesto para Baleares una inyección económica sin precedentes de más de 1.500 millones de euros.

Por contra, Armengol ha acusado al Partido Popular de haber ido a Bruselas a "poner palos en las ruedas" para que las ayudas europeas no llegaran a España, aunque "no lograron" su propósito. La presidenta ha insistido en varias ocasiones su satisfacción respecto a la formación: "Me siento orgullosa de ser del Partido Socialista de la cabeza a los pies", ha manifestado.

También ha apostado por la soberanía energética y la transición verde, ecológica y justa en España, y en Baleares en concreto: "Tenemos que apostar por las energías renovables, como la fotovoltaica o la eólica, en los territorios que sea posible. Baleares ya ha comenzado con el hidrógeno verde, una oportunidad de invertir en una nueva economía", ha expresado.