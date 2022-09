La comisión ejecutiva de la Fundación Turismo 365 de Palma aprobó el pasado viernes la campaña de promoción para las islas, avanzada ayer por Diario de Mallorca, por un valor de 180.000 euros. Esto incluye, además de una cena de 300 personas en la finca de Son Amar el próximo 27 de septiembre, un almuerzo de bienvenida o brunch el mismo día, entre las 12:30 y las 15:30 horas, en el Hotel Victoria Gran Meliá con más de 300 invitados «que disfrutarán de las magníficas vistas de la ciudad desde una de sus terrazas». Més per Palma y Podemos no participan en la comisión y, por tanto, no tenían derecho a voto. De todos los implicados, solo el PP se abstuvo.

