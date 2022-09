Los partidos del Pacto, PSIB, Podemos y Més per Mallorca, rechazan con sus votos la convocatoria para que la presidenta del Govern, Francina Armengol, dé explicaciones en el Parlament acerca del borrador de la comisión del Parlamento Europeo sobre los casos de explotación sexual de menores tuteladas. La proposición del Partido Popular se ha debatido en la Junta de Portavoces, aunque no ha salido adelante. El portavoz del PP, Toni Costa, afirma que "parece ser que estos grupos no creen que este tema tenga la importancia suficiente como para que la presidenta de la comunidad autónoma comparezca en sede parlamentaria para dar las explicaciones pertinentes". En este sentido, acusan a la presidenta balear de "ocultarlos y que no se hable de ellos".

Desde Podemos tildan la petición de "circo mediático y político" e insisten en que ya se llevó a cabo una comisión en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y otra técnica "en la que el PP no quiso estar". Su portavoz, Alejandro López, afirma que "ahora piden la comparecencia cuando en otras comunidades donde gobiernan también ocurren estos casos" y reprocha a los 'populares' que "se están pasando, ni siquiera han esperado a que el informe sea firme". Por su parte la portavoz del PSIB, Pilar Costa, rechaza la comparecencia a raíz del borrador de la comisión del Parlamento Europeo sobre menores tuteladas porque "es un informe que no existe". Además, replica que se trata de un borrador "que habla de recomendaciones, y buena parte de ellas coinciden con las de la comisión técnica que se hizo en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)". En el caso de Cs, consideran que la socialista debería haber comparecido "por cuenta propia" ante los casos de abusos a menores tuteladas y el reciente borrador europeo con recomendaciones al respecto. El portavoz adjunto, Juanma Gómez, afirma que "es verdad que es un informe preliminar, pero considera que "dando explicaciones se da respuesta a la inquietud, no solo de las menores, sino de sus familias y los trabajadores que tienen esta responsabilidad".