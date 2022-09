Josep Ferrà asumirá la portavocía del grupo parlamentario de Més per Mallorca en la Cámara Autonómica, en sustitución de Miquel Ensenyat que cede la primera línea parlamentaria por motivos familiares. Ferrà será el portavoz por lo que resta de legislatura y el encargado del turno de réplica a la presidenta del Govern, Francina Armengol, durante el último debate de política general del mandato previsto para el mes de octubre. Ensenyat no deja el Parlament, continuará como portavoz adjunto de Més per Mallorca.

Asimismo, se cambian las funciones en las diferentes comisiones parlamentarias. Ferrà estará en la comisión de asuntos institucionales, junta de portavoces y sesión de control de IB3. Por su parte, Ensenyat asumirá ahora la representación de Més en las comisiones de Medio Ambiente y de Salut. El propio Ensenyat ha comunicado los cambios mediante un mensaje con simpatizantes y afiliados de Més, explicando que el cambio obedece única y exclusivamente por necesidad de compatibilizar horarios por motivos familiares. Tanto Ferrà como Ensenyat ya anunciaron hace tiempo que no repetirán en las listas de Més per Mallorca en el Parlament en las elecciones del próximo mes de mayo.