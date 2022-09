asdasdasdasdasdasdasdasdasdasdaasdadadasdpasda

sasdasdasdaskhkkjasd Vestibul vestibulum, odio nec sodales pulvinar, arcu est varius nisl, non gravida metus lorem porttitor eros. Aenean lobortis consectetur lacus, euismod suscipit mi scelerisque eu. Vivamus

sdffksjsdlkjsdfsdInteger vehicula, quam ac lobortis pellentesque, neque arcu adipiscing quam, vitae pretium nulla est vitae ipsum. Quisque convallis nisl in justo rhoncus vitae laoreet magna semper. Quisque interdum tempor viverra. Quisque ultrices augue vitae leo malesuada ut euismod sem consequat. In hac habitasse platea dictumst.

Pellentesque dui lacus, eleifend a mollis a, tempus placerat ipsum. Vivamus sit amet augue elit, eget malesuada tortor. Aliquam consectetur faucibus est, ut vehicula magna imperdiet nec. Quisque tincidunt elit id dolor rutrum vestibulum. Suspendisse nec suscipit libero. Integer sed eros ligula. Nunc massa risus, convallis eu aliquet nec, laoreet semper sapien. Ut sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, placeUt sapien massa, adipiscing sed vestibulum id, tristique et ante. In dictum, mi et posuere gravida, est lorem vestibulum nisi, et accumsan arcu sem in leo. Nunc quam metus, consequat in eleifend eget, placerat ac leo. Aenean adipiscing urna quis odio semper et ultrices purus congue. Aliquam convallis accumsan faucibus. Etiam odio augue, faucibus at feugiat vel, gravida sit amet ipsum. Vestibulum sed eros congue ligula sagittis viverra. Ut commodo congue orci ac porttitor. Donec ullamcorper volutpat augue, a volutpat augue interdum eget. Quisque ipsum lectus, viverra sed dictum sit amet, vestibulum mollis metus. Phasellus bibendum enim aliquam lacus lacinia a consectetur mi cursus. Nulla mollis, ante et sodales hendrerit, ante neque mattis metus, sit amet pulvinar urna nulla sed ipsum.

Sed sit amet consectetur lacus. Donec nec magna nec est commodo volutpat. Nunc condimentum dolor ac velit suscipit vulputate. Donec vitae ligula purus, in tincidunt enim. Sed facilisis rutrum accumsan. Etiam sollicitudin, nunc in faucibus gravida, dolor orci dictum diam, posuere volutpat ligula felis eu nibh. Donec odio sapien, facilisis at auctor a, imperdiet at metus. Aenean ultricies blandit quam, eu tincidunt dui varius at. Quisque lobortis hendrerit velit sit amet dignissim. In hac habitasse platea dictumst. Nullam quis sem dolor, sit amet semper est. Pellentesque nec gravida metus. Phasellus nulla sem, porta malesuada dictum sit amet, volutpat quis nisl. Cras diam libero, posuere condimentum accumsan eget, laoreet vitae metus. Curabitur leo quam, mollis fringilla fringilla ac, fermentum in sapien. Vivamus quis nulla malesuada odio bibendum ornare quis ac augue.

Morbi ut nisi sit amet nisi fringilla ornare eu nec massa. Pellentesque porta sollicitudin justo a sollicitudin. Sed pretium ligula et arcu bibendum facilisis. Nullam hendrerit semper viverra. Donec ac elit eu leo auctor convallis. Vivamus tempor volutpat sem, eget auctor eros pulvinar id. Mauris pulvinar sapien eu metus commodo quis egestas justo varius. Nullam luctus risus sit amet lorem imperdiet pretium laoreet tortor dignissim. Praesent gravida mauris eu ipsum euismod sed tempor libero convallis. Vivamus mattis, velit a scelerisque viverra, libero orci euismod lacus, in luctus libero justo id orci. Curabitur quis eros tellus, nec pulvinar felis.

Maecenas semper venenatis aliquam. Cras pharetra, massa laoreet cursus vulputate, nulla enim scelerisque metus, nec luctus eros ipsum ut purus. Sed ligula libero, eleifend hendrerit vulputate vitae, scelerisque vel erat. Suspendisse ornare, magna eget varius lacinia, nulla erat suscipit eros, vitae rhoncus est orci nec felis. Vivamus quis est libero. Donec scelerisque pulvinar convallis. Cras facilisis interdum dui, vitae pretium velit euismod consequat. Pellentesque nisl magna, accumsan in faucibus mattis, tempus in nulla. Phasellus bibendum viverra elementum. Nulla quis sapien id neque cursus luctus ac vel metus. Nullam laoreet facilisis sodales.

Curabitur nec neque eget lorem dictum pellentesque eu consectetur eros. Cras porta, turpis accumsan cursus vulputate, felis lectus elementum lectus, eu semper felis felis non mi. Donec tempor euismod massa et dapibus. Sed scelerisque volutpat mauris euismod faucibus. Curabitur elit augue, accumsan vitae tristique

Los precios hoteleros han cerrado el mes de agosto con un incremento del 32,5% respecto al pasado año, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el IPC armonizado, un porcentaje que explica en una parte sustancial el aumento de la inflación que se ha registrado en las islas, superior al de la media estatal, según se apunta desde la Dirección General de Modelo Económico del Govern, liderada por Llorenç Pou. De esta forma, se señala que son los turistas los que han tenido que asumir buena parte del impacto que esta mayor inflación balear ha conllevado.

Desde este departamento autonómico se pone de relieve que el mes pasado se cerró con una subida anual de los precios en el archipiélago del 10,7%, dos décimas por encima de la media española, de un 10,5%. Es en este marco en el que se destaca el encarecimiento que aparece en el capítulo relacionado con el alojamiento, ya que el aumento interanual que presenta, con el citado 32,5%, es notablemente superior al 18,3% estatal.

Según la citada Dirección General, el sector hotelero está logrando trasladar a sus precios finales el aumento de los costes que está registrando, con un ritmo similar el que presentan la electricidad y los carburantes, lo que supone triplicar la inflación media de las islas, cifrada en el 10,7% antes indicado.

Desde Modelo Económico se añade que aunque una gran parte de la subida de los precios se debe precisamente a los productos energéticos, al igual que en el conjunto de España, estos valores tienden a reducir su peso.

Así, se indica que si se suprimieran esas categorías vinculadas a la electricidad y los carburantes, la inflación de agosto se hubiera situado en torno al 8%.

Por su parte, desde la patronal PIMEM se reclama intervenir urgentemente los mercados eléctricos y del gas para no colapsar la economía europea y evitar la especulación de los precios de la energía.

Desde esta organización empresarial se considera que las medidas que se han tomado hasta ahora para frenar la inflación son insuficientes y que han llegado tarde.

Esta federación mallorquina de las pequeñas y medianas empresas afirma que se alinea con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la necesidad de intervenir los mercados eléctricos y del gas europeos.

Los precios hoteleros se han incrementado un 32,5% respecto a la pasada temporada

El Govern destaca que buena parte del impacto de la inflación balear lo han asumido los turistas

F.Guijarro.

Palma