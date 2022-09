La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha achacado las dificultades vividas en algunos centros de salud este verano a las bajas por covid-19 de numerosos profesionales, a las vacaciones de otros y al aumento de población que ha supuesto la llegada de turistas.

En el turno de control al Govern, en el pleno del Parlament, la diputada del PP Tània Marí ha cuestionado el servicio dado este verano por los centros de salud.

Gómez ha admitido que el sistema sanitario "ha pasado por momentos complicados este verano, sobre todo en julio, cuando había muchos profesionales todavía positivos en covid, con bajas considerables", pero ha puntualizado que, aún así, "en julio y agosto de este año se han hecho 1.300.000 consultas" y se han mejorado circuitos.

Marí ha advertido a Gómez de que son los propios médicos los que denuncian que "la falta de facultativos dificulta ofrecer un servicio de calidad", y ha puesto como ejemplos que en Can Picafort hace 15 días no había médico y en Marratxí solo uno, lo que suponía esperas de más de 2 horas y pacientes no atendidos.

Según la diputada popular, un 10 % de las plazas de los centros de salud de Mallorca están sin cubrir, los médicos de Ibiza y Formentera tienen 820 pacientes más que la media nacional y la Inspección de Trabajo ha ordenado al Ib-Salut evaluar la sobrecarga en Atención Primaria.

Marí ha reclamado soluciones y una mejor gestión porque la actual está degradando el sistema sanitario.

La consellera de Salud ha resumido los motivos de las "dificultades" atravesadas este verano en las bajas por covid de los profesionales, un incremento muy importante de la población y "las merecidas vacaciones de los profesionales".

Por su parte, la diputada popular Asunción Pons ha reprochado a la consellera el "colapso en las consultas externas del Mateu Orfila" y ha pedido que aumente con urgencia la plantilla del hospital menorquín, porque hay 2.083 pacientes llevan más de 2 meses esperando a ser atendidos por un especialista y 5.433 están afectados por una demora media de 63 días.

"Hemos sufrido oleadas de covid muy grandes con cifras de hospitalización superiores al año pasado en los primeros meses del año y el sistema sanitario se ha visto afectado", ha respondido Gómez, que ha defendido que el Servicio de Salud "opera más que nunca".

Según la consellera, Son Espases ha operado "mucho más en agosto que cualquier otro agosto". Gómez ha detallado que las personas que esperan una operación en Menorca han pasado de 94 a 64 días de demora; y los pacientes que esperan más de 180 días, de 156 a 37 personas.