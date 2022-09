La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el presidente del Consell de Ibiza por ‘La vida Islados'

La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha presentado una querella en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por un supuesto delito de prevaricación por la campaña de promoción turística extraordinaria ‘La vida Islados’, adjudicada por la vía de emergencia justo antes del primer verano de la pandemia.

Esta causa llegó a manos de la Fiscalía procedente de la Oficina Anticorrupción de Balears, dependiente del Parlament balear, que, tras recibir dos denuncias sobre esta cuestión, una de ellas del grupo socialista en el Consell, resolvió interrumpir la investigación y remitir el expediente al Ministerio Público al observar que los hechos podían ser constitutivos de delito.

El Consell adjudicó el rodaje y producción del cortometraje ‘La vida Islados’ por la vía de emergencia, sin concurso público ni negociado, a Fuera de Escena Ibiza SL con un coste inicialmente previsto de 250.000 euros. La entonces viceinterventora de la institución emitió un informe de reparo sobre el pago de una factura a esta empresa por valor de 162.257 euros, al entender que el contrato era «nulo de pleno derecho» por no ajustarse a las condiciones del decreto de medidas urgentes del Estado para hacer frente al impacto económico de la pandemia e instaba a que se iniciara la revisión de oficio del mismo.

Sin embargo, el presidente levantó el reparo de la viceinterventora (ahora interventora) con otro informe de una letrada de la institución (la jefa de Servicio de Presidencia) que concluía que un contrato de emergencia no estaba sujeto a fiscalización previa y que, además, estaba justificado aplicar este tipo de tramitación extraordinaria a la campaña para captar turistas en el primer verano del covid.

El vínculo con el PP

El presidente siempre ha defendido que era una situación de «extrema gravedad» para tratar de evitar una temporada sin turismo tras el confinamiento y el cierre de fronteras. En total, el Consell de Ibiza adjudicó por esta vía diversos contratos de promoción turística por valor de 750.000 euros.

La denuncia del PSOE también advertía del vínculo con el PP de la empresa contratada para rodar y producir el cortometraje publicitario. En concreto, en el momento en que se cerró la contratación, junio de 2020, la administradora única de Fuera de Escena Ibiza era Míriam Juan, que ocupaba dicho cargo desde junio de 2013 y que fue concejala de Santa Eulària en las filas del PP entre 2007 y 2011 con Vicent Marí en la alcaldía.

Juan cesó como administradora única de Fuera de Escena Ibiza el 14 de septiembre de 2020, tres meses después de la contratación del spot y la campaña ‘La vida Islados’ y después de que el PSOE ya hubiera denunciado supuestas irregularidades en este asunto.

La denuncia del PSOE también destacaba que esta empresa facturó del Ayuntamiento de Santa Eulària 1,2 millones de euros en contratos adjudicados sin libre concurrencia para la gestión del Teatro España y el centro cultural de Jesús, «situación irregular», según los socialistas, que todavía se mantiene.

Presupuestos «falseados»

En su denuncia, el PSOE sostiene que el contrato para el rodaje del spot se adjudicó a Fuera de Escena Ibiza, pero lo ejecutó la productora Republicana de Cine C.B. Los socialistas afirman que el presidente levantó el informe de reparo de la viceinterventora con «presupuestos falseados». En concreto, se utilizó una propuesta económica de Republicana de Cine (437.654 euros), incluido en el contrainforme de la jefa de Servicio de Presidencia, para evidenciar que la de Fuera de Escena Ibiza se situaba por debajo del precio de mercado. Además, en el presupuesto de Republicana de Cine aparecía el nombre del entonces apoderado y actual administrador de Fuera de Escena Ibiza.

El presidente, Vicent Marí, reitera que tiene «la conciencia tranquila» y lamenta que este asunto haya llegado al juzgado sin que nadie le haya escuchado. Recuerda que pidió formalmente a la Fiscalía poder explicar personalmente los detalles del expediente, pero no recibió respuesta alguna. «No he podido dar mi versión ni ante la Fiscalía ni la Oficina Anticorrupción. Espero poder hacerlo ahora cuando se abran las diligencias», destaca Marí, que agrega que de momento no tiene constancia «oficial» de la querella.

En este sentido, Marí recuerda que la investigación de la Oficina Anticorrupción, y ahora la querella de la Fiscalía, se basa sólo en «el relato y la documentación aportada por el PSOE» sin haber tenido la oportunidad de explicarse. «Me gustaría poder dar de una vez mi versión de los hechos», recalca el presidente del Consell, que destaca que todas las decisiones políticas están amparadas en «informes técnicos». Por ello, cree que una vez que pueda declarar en el juzgado, la querella no tendrá más recorrido y «se archivará».

Contencioso contra la Oficina Anticorrupción

De hecho, el Consell presentó un recurso contencioso administrativo en contra de la resolución de la Oficina Anticorrupción de Balears porque trasladó la denuncia a la Fiscalía sin dar la oportunidad al presidente de la institución insular de presentar las alegaciones u objeciones que considerara al informe de conclusiones, en contra de lo que marca el propio reglamento de funcionamiento de la oficina.

El PP y Cs rehusaron la constitución de la comisión de investigación solicitada por la oposición para aclarar este asunto. Marí insiste en que, en el ámbito político, ha dado ya todas las explicaciones sobre este contrato en interpelaciones y en un pleno extraordinario.

En una entrevista de hace dos meses, el presidente destacaba que el Consell ya llevaba años trabajando con Fuera de Escena Ibiza. Marí justificaba que esta empresa fue la elegida porque ya había trabajado en promoción turística y porque propuso contar con «un director de fama internacional»: Fran Torres, que, entre otros éxitos comerciales, dirigió la campaña de cerveza Damm en Formentera.

También defendía el presidente que esta empresa era «la más adecuada» para agrupar a todo el sector audiovisual de la isla». «Se podrá sacar de contexto y politizar, que es lo que el PSOE está intentando, pero tengo la conciencia muy tranquila», subrayaba.