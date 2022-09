Un exafiliado del PP de Palma amenaza con presentar hasta 31 bajas de compañeros

El exafiliado del Partido Popular, José Boned, amenaza con presentar hasta 31 bajas de afiliados por la «traición a mí y a mis compañeros». Según afirma, «serán más en las próximas semanas». Ayer el partido no le permitió depositarlas en la sede porque no tenía fotocopia del DNI de los afiliados, aunque asegura que «hoy mismo se las voy a llevar todas». Desde el PP explican que dejó de ser afiliado en octubre del año pasado, por lo que ya no forma parte del partido, y no tienen constancia de este hecho: «Si supiésemos que tantas personas quieren dejar el partido, ya estaríamos trabajando para que se quedaran». Así, recuerdan que los nuevos afiliados durante el último año ascienden a 544.

Boned afirma que quiso presentarse a liderar el partido en 2021, pero desde la cúpula -apunta directamente a Javi Bonet, secretario general del PP de Palma y diputado en el Parlament- le avisaron de que el candidato de unidad debía ser Jaime Martínez y le pidieron que no se presentara: «Me dijeron que iba a dividir al partido y me prometían que iban a mejorar las cosas». Asegura que decidió parar su candidatura y dar apoyo a Martínez con el objetivo de fortalecer el partido, pero el resultado no fue de su agrado porque, con la toma de poder del exconseller de Turismo, cambiaron las juntas del partido y «quitaron a gente que había trabajado muchas horas por el PP y decidieron poner a otros». En este sentido, relata que con la llegada de Martínez a la dirección del partido en Palma dejaron de llamarle: «Les di un año y no obtuve respuesta. Han decidido colocar a sus amigos y se olvidaron de todos los que llevan años trabajando por el partido». Boned alega que «todos pagan, callan y no quieren decir nada porque prefieren abstenerse», pero insiste en que el partido ha cogido un «mal rumbo» y no la gente de Palma «no conoce realmente la ciudad». El partido niega su relato Bonet explica que ha hablado con más de 4.500 personas desde que es secretario general y asegura que el exafiliado nunca presentó los avales: «No le puedo decir a alguien que no se presente si tiene más de cien». En este sentido, lamenta su actitud y reitera que «cualquier persona que ha querida participar y trabajar para el partido ha tenido todo el apoyo». Asimismo, descarta que se produzcan las salidas y reivindica la «gran apuesta» del partido por Palma.