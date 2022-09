Boulevard | Isabel II, «solo he sido feliz en mi viaje a Mallorca»

Una vez aclarado que la futura subvención al Mallorca equivale en dinero y vaguedad a un Foro Urdangarin, podemos pasar a la vinculación con la isla de la desaparición del año. Goethe confesó en su lecho de muerte que apenas si había sido feliz durante un cuarto de hora en toda su vida. Isabel II presumía de un lapso más largo, pero lejos de Inglaterra. Sus tres días mallorquines le cambiaron la vida.

Media un abismo entre el semblante contenido de Isabel II a la llegada al Dique del Oeste en octubre de 1988, y su estampa radiante al abandonar la isla en Son Sant Joan tres días después. Juan Carlos I y Sofía de Grecia subieron al Britannia para recibirla, una violación del protocolo que escandalizó al embajador británico. El entonces Rey de España condujo en persona el coche a bordo del cual recorrieron el litoral de Calvià y Andratx.

El tono familiar de la visita llegó al extremo de que Marius Carol apuntaba el viernes que Isabel II había confesado, al detenerse la comitiva en Valldemossa, que por primera vez en su vida comía en un restaurante público. El remate fue la pernoctación a bordo del Britannia y el Fortuna en aguas de Cabrera. El balance no pudo ser más favorable para la isla. La reina ahora fallecida con la corona puesta confesó en Londres, donde importa, que a lo largo de su vida «solo he sido feliz en mi viaje a Mallorca». Ya hubiera querido Goethe.

Més ha concluido que no tiene sentido romper un Pacto que las elecciones se encargarán de disolver en unos meses. La primera reacción de los corruptos cuando se destapan sus tropelías consiste en anunciar una querella contra cualquier insinuación. Por tanto, nada nuevo en el caso del niño de Lloseta, que según su familia lleva años sufriendo bullying. Con permiso de los anglófilos traduciremos por matonismo, porque enlaza a la perfección con los procedimientos habituales en una isla donde los poderosos imponen su voluntad mediante amenazas.

Sin embargo, nunca hubiéramos imaginado que las instituciones públicas defendieran el matonismo con tanto vigor. Según el conseller de Educación, los culpables del matonismo son quienes lo han denunciado, otro clásico. Y la presidenta de Balears destaca que un ejemplo concreto del matonismo se produjo fuera del horario escolar, el acoso cronometrado. Solo cabe esperar que la investigación de la Guardia Civil no corra a cargo de quienes concluyeron una gestión impecable de las inundaciones de Sant Llorenç, con trece cadáveres. Se demostrará aquí que otras instituciones han sido más diligentes.

El Consell de Mallorca ha vivido una legislatura intensa, que a finales del año pasado se sustentó con una denuncia de acoso laboral a cargo de una funcionaria. Se constituyó un «equipo de investigación» formado por cinco personas, que concluyó «la existencia reiterada de comentarios y conductas de tipo sexista en el entorno laboral» de un Departamento clave de la institución. Los instructores constataron «de forma inequívoca el daño que estos hechos ocasionaron y ocasionan en la salud» de la denunciante.

Las conclusiones no se detienen en el caso particular, y aquí se despierta nuestro interés. Los cinco investigadores sostienen que «las conductas concretas y las dinámicas genéricas son conocidas por los superiores jerárquicos del Departamento, que son los responsables de que no se produzcan ni toleren». Pese a esta exigencia, «ha quedado manifiesto que no se han tomado medidas efectivas para su erradicación». Ha transcurrido un plazo prudencial desde la emisión del demoledor informe, por lo que seguro que el Consell ha corregido los comportamientos erróneos, colocándose a la altura ética que exige a sus administrados.

Artur Mas presentará el martes 27 en Palma la novela Tots els noms d’Helena, que marca el retorno de Maria de la Pau Janer. En la imagen que hoy nos ilustra, se contempla en directo otro peldaño en la desaparición del hotel Formentor. La instantánea fue tomada durante la mañana del pasado martes seis de septiembre. Los visitantes y vecinos se vieron sobresaltados por un estruendo que conllevaba un nuevo derrumbe. En la fotografía se aprecia que no se aprecia ni rastro del establecimiento primitivo, una vez disipados el estrépito y la polvareda. Por fortuna, los sucesivos alcaldes de Pollença nos tranquilizan porque la reforma (!) transcurre según lo pactado.

Reflexión dominical temperamental: «Sobrevivir a los 40 significa vivir con cuarenta grados de temperatura, el envejecimiento climático».