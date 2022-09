El Mallorca tiene «derecho adquirido» de cobrar del Consell los 1,8 millones

El Consell de Mallorca tiene sobre la mesa un problema jurídico de dimensiones descomunales a raíz del patrocinio con el Real Mallorca. El acuerdo aprobado por el patronato de la Fundació Mallorca Turisme el día 10 de agosto, que salió adelante gracias al PP por la negativa de Més y Podemos, otorga «derechos adquiridos» y compromete los 1,8 millones para el equipo rojillo. La única posibilidad legal para volver atrás este acuerdo, que incluye poner a Son Moix el nombre de Mallorca Visit Estadi, es que el Real Mallorca renuncie. Para ello el Consell le debe garantizar que le dará el dinero para otra finalidad.

Juristas con mucha experiencia en la administración, consultados por este periódico, aseguraron que el Mallorca podría acudir a los tribunales y tendría todo a su favor. Con un acuerdo reglado como el adoptado por la Fundació Mallorca Turisme, tendría todas las de ganar para que el Consell le pague este dinero como patrocinio turístico. En estos momentos aquel acuerdo que fue el detonante de la primera crisis del Consell no está revocado a consecuencia de las desavenencias que se han generado entre los socios del Pacto. La única posibilidad de revocarlo es que el Mallorca renuncie a él, siempre con el compromiso de que le darán el dinero por otra vía para destinarlo a una finalidad que no sea promoción turística. De lo contrario, la ley es clara, apuntan los juristas, y una de las partes no puede revocar un acuerdo votado y aprobado con mayoría por «criterios de oportunidad», lo que significa que no puede suspenderlo por conveniencia o simplemente a raíz de un cambio de opinión.

En la entidad rojilla tienen claro que los 1,8 millones de euros están comprometidos a raíz de este acuerdo reglado votado por los miembros de un organismo público como es la Fundació Mallorca Turisme. Solo desistirán de él y del cobro de los 1,8 millones en el caso de que el Consell les aporte un nuevo acuerdo que les garantice recibir exactamente esta cantidad comprometida.

Insistencia en el «compromiso»

Este es el principal motivo por el cual, desde el PSIB-PSOE de la presidenta Catalina Cladera, defienden en cada uno de los puntos «mantener el compromiso adquirido con el Real Mallorca». De hecho, según fuentes del Consell, ha habido intensas conversaciones con el Mallorca para revocar aquel acuerdo y así poder contentar a sus socios de Més. La propuesta lanzada el pasado miércoles, que contó con el rechazo de los nacionalistas, estaba encaminada en esta dirección: Mantener el compromiso con el Mallorca para evitar un conflicto jurídico y que el Club desistiera de sus derechos adquiridos de cobrar los 1,8 millones para así poder revocar el acuerdo de la Fundació Mallorca Turisme que desencadenó el tsunami político de las últimas semanas. No obstante, la nueva negativa de Més pone en un serio problema jurídico a la presidenta Catalina Cladera y al conseller de Turismo, Andreu Serra.

El error que lo cambió todo

El error que provocó el problema se produjo cuando el conseller Serra, como presidente del Patronato de la Fundació Mallorca Turisme, pasó a votación el acuerdo de patrocinio con el Mallorca pese a las discrepancias con sus socios de Més y Podemos. El resultado fue que salió aprobado con los votos del PSOE y la oposición. En este mismo instante, el Real Mallorca pasaba a tener derechos jurídicos adquiridos y puede exigir el pago de 1,8 millones, incluso por vía judicial. Esta es una de las recriminaciones que le hicieron Més y Podemos, ya que si lo hubiera dejado sobre la mesa a raíz de las desavenencias en el seno del Pacto, no existiría ningún acto público que le diera derecho a cobrar los 1,8 millones al Real Mallorca.