Jover será la candidata de Podemos al Govern tras la negativa de Yllanes

La decisión del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, de no presentarse como candidato de Podemos al Parlament en 2023 provocó que el partido tuviera que tomar una decisión importante y elegir a otra persona. En este caso, la elegida ha sido la actual coordinadora autonómica y diputada en el Congreso, Antònia Jover, quien presentó su candidatura ayer por la mañana frente a la Seu. Estuvo flanqueada en todo momento por los principales miembros de Podemos en Balears, por lo que no se espera ninguna sorpresa ni candidaturas alternativas: «En un primer momento no tenía pensado presentarme y creía que el mejor candidato que podíamos tener era él».

