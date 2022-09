Heather Muntaner: «Espero admirar tanto a Carlos III como a Isabel II»

La reina cosechó admiradores incondicionales por todo el mundo. También en Mallorca. Entre el multitudinario club de fans de Isabel II que hoy llora su muerte, se encuentra la ex directora del Queen’s College, Heather Muntaner. La antigua dirigente del centro fue distinguida hace apenas unos meses con la medalla del Imperio Británico (MBE) por promover la educación, la lengua y la cultura británica en España.

Treinta años dirigiendo un colegio insignia en la isla y más de cuarenta viviendo en este país, pero siempre ha conservado su lealtad a la monarca de su tierra natal. «Crecí en Reino Unido y ella ya estaba en la Corona, la sigo desde que era muy joven», confesó en una entrevista concedida a este diario en julio, en la que desbordaba de honor y agradecimiento por el galardón: «Me ha costado asimilar tanto reconocimiento», admitió tras conocer que su nombre figuraba en la Lista de Honores de Isabel II.

Toda una vida de admiración, pero al final no podrá postrarse ante la reina. La ceremonia de entrega de medallas será presidida, probablemente, por el nuevo monarca o por algún miembro de la Familia Real Británica. No obstante, Muntaner confía en que el sucesor seguirá la estela de su madre, aunque «es obvio» que ambos reinados «serán diferentes». «Espero admirar tanto a Carlos III como he admirado toda mi vida a Isabel II», explica la ex directora del Queen’s. Después de todo, Su Majestad puso «el listón muy alto».

Para Muntaner, está claro que la monarquía será ahora «diferente» —que no peor ni mejor— por varios motivos, empezando que Carlos III hereda el trono con 73 años, mientras que su madre lo hizo con apenas 25. «Ella fue comprometida, honesta y leal a sus palabras. Dijo que mientras estuviera viva seguiría al servicio de su país, y así fue, hasta el final», dice la ex dirigente con la voz quebrada: «Los gobiernos van y vienen, pero ella fue constante».

«Para muchos británicos era un referente. Siempre demostró una manera de ser y unos valores ejemplares», evoca melancólica la ex directora que todavía trabajadora en el colegio inglés. «La reina estaba presente de manera constante en nuestras vidas, por eso es tan grande la pena y el dolor», lamenta.

Pero ni siquiera en un día de luto tan desolador pierde de vista su labor de difundir la cultura británica, por la que fue condecorada y distinguida. Muntaner considera que los más pequeños deben entender lo significativo de este momento histórico y aprender más sobre la difunta reina y su trayectoria vital. Por eso organizó charlas y varias actividades educativas por grupos en el Queen’s College ayer para los alumnos. Después, les animó a que participaran en el minuto de silencio.

Por lo pronto, el colegio ha tenido poco tiempo para preparar actos de homenaje a la reina, pero tanto el actual director como la ex dirigente, que todavía ejerce en el colegio, prevén organizar actos y actividades la semana que viene en el Queen’s, especialmente centrados en los niños.

«Tienen que sentir, vivir y recordar estos momentos, es importante porque quedará siempre en su memoria», explica, al tiempo que se emociona al invocar también su infancia: «Mi madre compró su primer televisor para ver en directo la coronación de Isabel II, no lo olvidaré nunca». La soberana quedará en el recuerdo de muchos leales y fieles del mundo que reinaba.