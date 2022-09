Més ha propuesto que si se elimina la cantidad fija de 1,8 millones "pactada en un despacho" con el Real Mallorca habrá acuerdo para el patrocinio del deporte que pretende el Consell. Ello pasa por eliminar el complemento que deben aportar Govern y Cort para llegar a la cantidad comprometida con el equipo rojillo. Fuentes de Més aseguran que si se produce este movimiento habrá acuerdo y se podría cerrar la crisis. De hecho, los nacionalistas han vuelto a poner sobre la mesa esta posibilidad sobre la mesa en las conversaciones que se han mantenido para zanjar las discrepancias y salvar el Pacto.

De igual modo, fuentes nacionalistas señalan que durante las negociaciones que se produjeron en el mes de agosto ya se puso sobre la mesa del PSIB-PSOE y no lo aceptaron. Desde los socialistas en el Consell entienden que esta propuesta supone un intento más de los nacionalistas de seguir "bloqueando un acuerdo que recoge todas sus reivindicaciones, como es el caso de eliminar la promoción turística del patrocinio".

La alternativa que ha planteado Més pasa por mantener la modificación de crédito de dos millones, de los en torno a 1,1 millones del Consell se concederán en una convocatoria especial para las dos únicas sociedades anónimas que hay en la isla, Real Mallorca y Atlético Baleares. Se calcula que el Mallorca podría recibir unos 800.000 euros del Consell y el Baleares en torno de los 250.000 euros. Todo ello en base a los proyectos que presenten para el patrocinio en favor de los valores deportivos de Mallorca. Para poder cumplir el compromiso con el equipo bermellón la cantidad de unos 800.000 se debía complementar con dinero de Govern y Cort.

Hoy Bel Busquets, vicepresidenta del Consell por Més, ha asegurado que esta mañana se había reunido con la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y le había expuesto su postura de que no pueden aceptar "habilitar ayudas públicas ya pactadas en un despacho". En Més no entienden el "empeño inamovible" del PSIB de dar 1,8 millones al Mallorca. En Més apuntan también ahora que la crisis del patrocinio deportivo viene a consecuencia de toda una serie de "deslealtades" por parte de los socialistas hacia ellos. Entre ellas enumeran la solicitud de destitución de Sofía Alonso por haberse vacunado cuando no le correspondía y la reacción de Cladera fue ascenderla a consellera.