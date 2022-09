La ejecución de hipotecas sobre viviendas se duplica

Baleares contabilizó durante el segundo trimestre de este año 135 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, el primer paso para llegar al desahucio aunque no necesariamente se llega a este último punto. La importancia de este dato radica en la evolución que supone, porque implica que estas actuaciones se han más que duplicado en relación a los tres primeros meses de 2022, cuando se contabilizaron 62 (el aumento es de un 117%) y muestran un intenso aumento si la comparación se hace con el periodo abril-junio de 2021, cuando ese número fue de 80 (con un alza del 68,7%). Todo ello en un contexto de descenso en el conjunto de España, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este crecimiento es tan acentuado que desde el sector inmobiliario se especula con que esté relacionado con operaciones de adquisición de viviendas por parte de algún fondo buitre, pero se reconoce que no existe constancia de este hecho. En cualquier caso, se pone en duda que este aumento vaya a marcar tendencia a partir de ahora.

Hay dos datos a destacar. De estas 135 viviendas sobre las que recaen ejecuciones hipotecarias, 39 son propiedad de personas físicas, mientras que la inmensa mayoría (96) corresponden a personas jurídicas, es decir, empresas y similares, cuando durante los últimos trimestres este último grupo había sido el minoritario.

A ello se añade que 23 corresponden a inmuebles de nueva edificación, mientras que 112 son de segunda mano.

Son estos dos factores los que hacen barajar al sector que se trata de la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión a alguna sociedad que los tenía en propiedad (se intuye que podría tratarse de la Sareb).

El hecho de que se apueste por un dato coyuntural se debe a que la subida de tipos que comienza a registrarse en las hipotecas no ha tenido tiempo de impactar lo suficiente sobre las familias como para que los bancos tengan que llegar a la ejecución de las mismas, algo que no se espera hasta dentro de un año como mínimo, a lo que se suma el que las entidades financieras están buscando otras fórmulas ante los impagos que no son las de llegar a los desahucios debido a que se quiere evitar encontrarse de nuevo como propietarias de inmuebles usados (como sucedió en la crisis generada por la burbuja inmobiliaria).

Los datos del INE señalan que el total de ejecuciones hipotecarias registradas en las islas durante el segundo trimestre fue de 177, ya que a las 135 sobre viviendas se suman otras 13 sobre fincas rústicas, cinco sobre solares urbanos y 24 sobre otras propiedades también de carácter urbano.