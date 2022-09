La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, se ha referido hoy a que en Mallorca "todos hemos tenido la sensación de saturación" turística. Es la primera vez que una dirigente del PP admite esta sensación que está en la calle y hasta la fecha solo defendían grupos ecologistas y partidos de su ámbito. Incluso el PSIB-PSOE niega la saturación. La líder del PP ha acusado directamente a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por su "deficiente" gestión en materia turística y de forma especial en lo que se refiere al transporte público que es la que ha provocado la saturación en las islas.

Marga Prohens ha aprovechado las Jornadas Parlamentarias del grupo popular para avanzar en su programa de gobierno de cara a 2023 y presentar un paquete de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de precios y energética a la que se están viendo empujados los ciudadanos del archipiélago. Un plan que los populares llevarán al Parlament del les Illes Balears para que sea sometido a debate y aprobación.

Prohens centra su plan de acciones urgentes en la basada de impuestos. Propone una rebaja o deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas. “Con 660 millones más en la caja, Armengol ya no tiene excusa para no bajar impuestos y reducir la presión fiscal a los ciudadanos de las Islas”, advierte la presidenta del PP.

En materia turística se ha congratulado de que el PSOE les vuelva a copiar utilizando sus palabras de "gestión del éxito". No obstante, ha incidido que este éxito se debe gestionar y el Govern de Armengol no lo está haciendo. Sobre las medidas que aplicaría el PP para gestionar mejor, ha asegurado que cuando sea presidenta las aplicará. También se ha referido a la Ecotasa dejando entrever que si en 2023 llega al Consolat no eliminará el impuesto turístico, pero si que cambiará su forma de reparto que, según el PP, el Pacto está desvirtuando.