La comisión ejecutiva de Més per Mallorca ha acordado hoy por unanimidad convocar una asamblea urgente para consultar a su militancia la situación del pacto en el Consell. Según explican en un comunicado, la decisión ha sido adoptada "después de conocer la decisión unilateral del PSIB-PSOE de convocar un pleno, sin llegar a un acuerdo, para posibilitar la promoción de 1,8 millones de euros al RCD Mallorca".

La formación ecosoberanista se considera "satisfecha de conseguir" que se incluyan al resto de equipos de la isla en la convocatoria y de que la promoción no sea de carácter turístico. Pese a ello, Més per Mallorca asegura que "la cantidad" que recibirá el Real Mallorca no sea "en base a una baremación objetiva sino que coincidiera con la personalmente comprometida por la presidenta del Consell, ha sido el escollo insalvable entre el PSIB-PSOE y Més per Mallorca", que según afirman, "defendía una convocatoria abierta o proporcional al resto de clubes".