La canción de rap Tantas Veces, escrita e interpretada por el joven mallorquín Javi Vegas, ha recibido uno de los premios del concurso Nos duele a todos, organizado por octavo año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña para premiar la creatividad de los estudiantes de toda España por la igualdad y contra la violencia de género.

Tantas Veces es un tema de rap con el que Javi Vegas ha querido “transmitir esperanza a todas las personas que sufren este tipo de comportamientos, o que salen a la calle con miedo diariamente”, explica el joven, añadiendo que “somos todos contra un mismo problema, si se siguen condenando actitudes y comportamientos machistas, en un futuro cercano podremos reducir una problemática que lleva toda la vida existiendo”.

El mallorquín tuvo que adaptar su creatividad a las bases del concurso. Por ejemplo, que la pieza no superara los 60 segundos de extensión: “Se hacía complicado expresar muchas cosas ya que la duración máxima del proyecto era de un minuto, pero conseguí sintetizarlo para dar un mensaje claro y conciso en la canción”, expone. “Siempre me ha gustado escribir canciones con un concepto determinado que desarrollar, vi el proyecto sobre la violencia de género y no dudé en decidirme para hacer la canción ya que considero que es una problemática a la cual se le debe dar máxima visibilidad y creo que podía de alguna manera aportar algo diferente”, afirma el mallorquín.

La vocación musical le viene de casa: “Mi padre y mis tíos siempre han estado en grupos de música. En mi caso empecé con 15 años a crear canciones y a improvisar rimas, ya entre los 18 y los 22 estuve 3 años compitiendo entre los 16 mejores de España de la Batalla de Gallos de Red Bull. Todo esto me da mucha soltura a la hora de componer canciones”, concluye Vegas.

El certamen concede un total de 20.000 euros en premios divididos en dos grandes categorías: enseñanzas medias y superiores. El rap del mallorquín se ha llevado el tercer premio de enseñanzas superiores (Grado, Posgrado y FP Superior) dotado de 2.000 euros.

La canción de Javi Vegas Tantas Veces puede verse y escucharse en YouTube, junto a sus otras composiciones, en su canal (https://www.youtube.com/channel/UCvBzUIFD5gJJeoa8RRaO39Q) y en su perfil de Instagram (@vegas_javi).