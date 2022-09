Desconocimiento y confusión en el primer día de tren gratis

Primer día de tren y metro gratis y descuentos en los autobuses de Mallorca sin retrasos ni incidentes, pero con mucha confusión y desconocimiento entre los usuarios. «No tenía ni idea de que esto se iba a hacer» o «me han cobrado y no entiendo por qué» fueron las frases más sonadas en la primer jornada de bonificaciones en el transporte público. A pesar de que se lleva anunciando semanas, la medida adoptada por el Gobierno central para que los ciudadanos afronten la escalada de precios era desconocida por un grupo importante de usuarios, que se llevaron una grata sorpresa.

«Me acabo de enterar, pero me parece genial, sobre todo para la gente que está continuamente viajando en tren», señaló Mónica Eguiluz, que se disponía a coger un tren hasta Sineu para acudir a una entrevista de trabajo. En la misma línea se expresó Claudia, una joven estudiante que ayer se enteraba de las bonificaciones gracias a los carteles informativos de la Estación Intermodal de Palma: «Me parece muy bien esta medida, es algo bastante necesario sobre todo para la gente que viene hasta Palma a estudiar o va a la UIB». Considera que la gratuidad y los descuentos en el transporte de las islas deberían continuar el año que viene «ya que mucha gente no puede permitirse un coche o una moto». Abigail Pérez, por su parte, confesó haber «escuchado algo» sobre los descuentos pero «no sabía que empezaba hoy [por ayer]». Para ella esta medida «es un punto a favor del Gobierno, porque con los gastos que hay, así se puede ayudar a muchas familias», apuntó.

Sin embargo, otros usuarios que sabían que con la Tarjeta Intermodal podrían acceder de forma gratuita al tren y al metro ya este jueves emitieron diferentes quejas, ya que, según contaron, al pasar la identificación por el lector les pareció que se les había cobrado un determinado importe. Es el caso de Pedro, que se dirigía a Sineu. Su saldo en la tarjeta era negativo y le fue denegado el acceso. Según explicó, «el guarda me ha dicho que le tengo que poner cinco euros. He pasado y ahora tengo 4,15 que me dice la informadora que me van a durar hasta final de año». Este usuario no entendió por qué no podía tener acceso al tren si el servicio era gratuito, aunque no tuviera dinero en la tarjeta. El caso de Pedro se repitió durante toda la mañana. Mario, que se dirigía al Polígono de Marratxí para dar inicio a su jornada laboral, expresó la misma queja: «He pasado mi tarjeta y me han cobrado, no sé a qué hora debe empezar el servicio gratuito», manifestó.

Desde Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) explicaron que a pesar de que el servicio ya no tiene ningún coste, hay que tener un saldo mínimo en la Tarjeta Intermodal. Según señalaron, el dinero que estos usuarios vieron descontado en sus tarjetas se debía a que «el día anterior utilizaron el metro y es el importe que se les descontó al finalizar el trayecto».

Reivindicaciones

Cabe destacar que para algunos ciudadanos esta iniciativa no es una buena noticia. De hecho una usuaria que prefirió no identificarse la describió como «pan para hoy y hambre para mañana». «Está bien que sea gratuito, pero dar tantas ayudas y tantas cosas luego al final nos pasará factura», sentenció.

Miquel, por su parte, aprovechó para reivindicar el uso del transporte público: «Espero que la gente se acostumbre a usar el tren y que cuando deje de ser gratuito siga usándolo para descongestionar Palma. Es que en Mallorca se va en coche a cualquier sitio y esta costumbre hay que cambiarla».

Desde primera hora de la mañana los usuarios entraron y salieron de la Estación Intermodal de Palma con normalidad y no se registró ningún retraso ni incidente, tampoco en las líneas de autobús de la Empresa municipal de Transportes (EMT). A partir de las 10 de la mañana el número de viajeros empezó a aumentar considerablemente, sobre todo el número de personas que acudía a la estación para conseguir la Tarjeta Intermodal, lo que llegó a generar algunas colas, aunque ningún usuario manifestó querer adquirirla expresamente por la gratuidad del transporte. A pesar de ello, cabe resaltar que el Ejecutivo balear destacó ayer que este mes de agosto se han emitido 7.652 tarjetas nuevas, mientras que en agosto de 2019 fueron 2.855 las unidades, lo que supone un incremento de un 108%.

Jaume Gallà, manacorí que este año empieza sus estudios de Formación Profesional en Palma, se personó ayer en la estación para hacerse por primera vez la tarjeta. Considera que la gratuidad del tren y el metro es «lo que mejor que se podía haber hecho», tras quejarse de que ayer mismo se había gastado 7,50 euros para llegar con el TIB a Ciutat. Eduardo Salinas fue más allá y sacó a colación la polémica por el nuevo sistema tarifario. «Que sea gratis es una gran medida, porque antes las tarifas estaban bien, cargaba 50 euros, por ejemplo, y tenía un determinado número de viajes, desde que lo cambiaron no me salía rentable», manifestó.

Más de 350.000 beneficiados

La presidenta del Govern, Francina Armengol, visitó ayer el Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de SFM, hizo el trayecto en tren entre Inca y Palma y aprovechó para destacar que las bonificaciones beneficiarán de manera directa «la economía de más de 356.000 personas.

Los abonos de la EMT redujeron su precio a la mitad a partir de ayer, 1 de septiembre. Esta bonificación estará disponible para todos los usuarios que dispongan de la tarjeta ciudadana. También aquellos que no sean residentes en Palma pero tengan residencia en la comunidad autónoma pueden disfrutar de la tarjeta ciudadana con perfil No Residente.

La carga de las tarjetas se puede realizar en numerosas papelerías y comercios. La lista de los establecimientos se puede consultar en la página web de la EMT, así como la situación de las máquinas de recarga automática.

Los abonos se pueden cargar en los puntos de recarga autorizados o en las máquinas situadas en la calle. En el establecimiento se tiene que indicar el tipo de abono que se desea: 20 viajes, 50 viajes o ilimitado. La máquina dispone de un selector para elegir el tipo de abono.

El precio del billete sencillo para los residentes tendrá un coste de 0,80 euros. Los abonos de viajes ilimitados durante un mes pasan de costar 37 euros a 18,5, el mismo abono para universitarios tendrá el precio de 10 euros, 3,5 para los jubilados y 5 euros para miembros de familia numerosa. Los bonos de 20 viajes tendrán un coste de 6,5 euros.

maría pujalte.

palma