Més y Podemos avisan al PSIB que «gestionar el éxito» es el discurso del PP

Las declaraciones de dirigentes del PSIB-PSOE sobre «gestionar el éxito» del turismo y el rechazo a que vengan menos turistas ha provocado malestar entre sus socios de Més per Mallorca y Podemos, que no entienden este desmarque por parte de los socialistas. En este sentido, recuerdan que «gestionar el éxito» es una estrategia que lleva defendiendo el PP desde hace meses, sobre todo con la llegada de Marga Prohens a la dirección del partido. Una realidad que destacaron los ‘populares’ con dos mensajes. Por un lado, un fragmento de entrevista de Prohens en IB3 donde habla directamente de «gestionar el éxito» y de «sensación de saturación que sufrimos todos». Por el otro, un escrito de la líder del PP en el que afirma que «Armengol se suma ahora a lo que siempre hemos dicho: debe gestionarse el éxito. Pero lo que ha quedado claro este verano es que ellos no lo han sabido. Preocupa que cada vez que la izquierda charla de nuestra principal industria acabe en crisis. Ni cambio de modelo, ni modelo».

Tanto Més como Podemos destacan que utilizar los conceptos de la oposición «no tiene ningún sentido» y exigen a los socialistas que vayan «un paso más allá» en relación a las políticas turísticas, con más limitaciones a la llegada de visitantes y una subida de impuestos a los compradores de viviendas que no residan en las islas. Pese a que la ley de Turismo fue consensuada por los tres partidos, fuentes del Pacto reconocen que los datos de «masificación desbocada» de este verano ha supuesto un «cambio de paradigma» a la hora de afrontar tanto los presupuestos como las leyes de cara a 2023. En el tintero quedaron muchas iniciativas y enmiendas relacionadas con el turismo o la transición energética. Hay que tener en cuenta que dentro del Consell de Govern existen diferencias importantes a la hora de realizar el diagnóstico actual sobre las islas, con el vicepresidente del Ejecutivo balear, Juan Pedro Yllanes, y el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, como principales punta de lanza de las críticas a la saturación. Desde Podemos, que lidera la conselleria de Transición Energética, recalcan que los últimos datos de consumo energético han sido «un poco inesperados» e incluso sorprendieron a la ministra Teresa Ribera en su viaje a Menorca. Consideran que un territorio «tan dependiente y frágil» como Baleares debe apostar más por proyectos como el Instituto Balear de la Energía o las comunidades de autoconsumo, con el fin de limitar lo máximo posible la dependencia energética del exterior. En el caso de Més, el conseller Miquel Mir ha recalcado en las últimas semanas que «hemos llegado a un punto de presión antrópica y saturación turística que hace necesario el acuerdo entre partidos y administraciones, especialmente después del que hemos visto este verano», e insiste en que la situación ha cambiado porque los residentes «ya se encuentran problemas para disfrutar de las islas que antes no tenían».