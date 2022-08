La falta de médicos crea situaciones caóticas y deja sin atención a los pacientes cuando más la necesitan. El Centro de Salud Martí Serra de Marratxí, ubicado en la calle Balanguera del municipio, que cubre consultas y urgencias de los núcleos de Marratxí, Pont d'Inca, Pòrtol, Son Rullan y sa Indioteria, se ha encontrado hoy domingo con un sólo médico de guardia, de los tres que le corresponden, para atender a todos los pacientes, lo que ha provocado esperas superiores a las dos horas y sobre todo mucha indignación entre los pacientes que aguardaban en la sala de espera, algunos de los cuales han vuelto a sus casas muy enfadados y sin ser atendidos.

"He traído a mi madre que va en silla de ruedas porque se ha hecho mucho daño en la pierna, pero llevamos dos horas aquí y nadie nos atiende", explica una señora indignada en la puerta del centro de salud. La señora lleva a su madre de regreso hasta el automóvil con el que ha venido, la ayuda a pasar de la silla de ruedas al asiento trasero y vuelve de nuevo al centro de salud. "Quiero presentar una reclamación. Lo que ha sucedido hoy es indignante", resume. El personal de administración aguanta como puede el chaparrón. "Hoy solo hay un médico de guardia desde las ocho de la mañana y las demoras son muy largas. Desgraciadamente es la tónica de todo este verano. Les decimos a los pacientes que si por favor pueden esperar regresen mañana lunes. No podemos hacer más", lamentan.

A las 13.00 horas el médico de guardia ya ha atendido él solo 39 urgencias en un maratón sin pausas, pero la sala de espera sigue igual de llena y todavía le quedan siete horas más de trabajo para terminar su turno de doce horas, sin saber si a las ocho de la tarde podrá ser relevado por otros facultativo o si el centro de salud se quedará sin servicio hasta el lunes por la mañana. Para terminar de mejorar las cosas, la gerencia del 061 pretende que el médico de guardia abandone el centro de salud y salga a atender una urgencia domiciliaria en Pòrtol, situación que al final no se produce al explicarle el panorama caótico del día en el centro de salud de Marratxí.

"Lo normal es que en el centro de salud los fines de semana trabaje el médico de guardia y dos más ayudándole y atendiendo las urgencias domiciliarias, pero esto no se produce", explica un sanitario que trabaja en el centro. "Esto es así desde que se asumieron los pacientes de los núcleos de sa Indioteria y Son Rullán. Pero llevamos con esta situación todo el verano. Hay un problema grave de falta de médico, pero también un problema de gestión del 061, porque otros facultativos querrían hacer guardias si las realizaran en su centro de salud y no los mandaran a otros a cubrir refuerzos en Playa de Palma u otro lugar cuando son tan necesarios aquí", considera. "A veces parece que al 061 le da igual si hay médicos o no o si solo se queda un enfermero", lamenta el sanitario.

Tal como denunció este diario en su edición del sábado, los centros de salud de Baleares afrontan los fines de semana con 50 plazas de médicos vacías, lo que crea situaciones muy difícil y faltas de atención a pacientes.