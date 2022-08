Antonio Oliver: "Es necesario mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones complejas"

Mallorca acoge, del 31 de agosto al 3 de septiembre y por primera vez en España, el congreso científico Eurobiofilms 2022, que reunirá durante cuatro jornadas en el hotel Palma Marina a 250 investigadores de 27 países que presentarán los últimos avances en el diagnóstico y el tratamiento de infecciones bacterianas complejas, que están relacionadas con el 80% de todas los procesos infecciosos que puede sufrir el ser humano. Antonio Oliver, como presidente del comité local organizador, lidera con la vicepresidenta María Dolores Macià, la organización del congreso, junto a otros miembros del servicio de Microbiología de Son Espases, el Idisba y la UIB.

-¿Qué tipo de infecciones son los biofilms o biopelículas que se van a estudiar en el congreso?

-Son organizaciones bacterianas, es decir, de células, que forman tejidos y que poseen un impacto muy importante en la mayoría de enfermedades infecciosas que pueden afectar al ser humano. Estas películas de bacterias a veces son difíciles de tratar con antibióticos y se cronifican o se necesita de una combinación de estos mismos antibióticos para eliminarlas. Por ejemplo, pueden formarse alrededor de un catéter o de una prótesis.

-¿Podría poner ejemplos de este tipo de infecciones?

-Se pueden dar en la fibrosis quística, una enfermedad proclive a generar este tipo de formaciones bacterianas, en las caries o en las sinusitis que se prolongan a lo largo del tiempo.

-¿Sufren los enfermos de coronavirus este tipo de procesos infecciosos?

-No, los virus no forman biofilms. No obstante, los pacientes de larga duración que están hospitalizados en las UCI por una neumonía bacteriana también puede sufrir procesos infecciosos causados por biofilms por los largos procesos de intubación a los que son sometidos

¿Puede el uso abusivo o inapropiado de antibióticos del que con frecuencia se acusa a la ciudadanía dificultar el tratamiento de este tipo de infecciones bacterianas complejas?

El uso apropiado de antibióticos siempre es muy importante . Dicho esto, el tratamiento de los biofilms resulta complejo y veces los antibióticos no son suficientes para acabar con ellos porque no logran penetrar de una forma eficaz en sus estructuras y es necesario recurrir a terapias combinadas.

¿Qué grado de conocimiento tenemos sobre los biofilms?

El campo de sus implicaciones todavía está en desarrollo. Es necesario mejorar su diagnóstico y tratamiento. Y hace falta también desarrollar terapias alternativas, pues los biofilms están implicados en el 80% de las infeccciones bacterianas.

¿Cree que el congreso de Palma dará respuesta a estas necesidades con los nuevos enfoques que se precisan?

- Será una gran puesta en común del último conocimiento internacional en diagnósticos y tratamientos, con la presentación de 200 nuevos trabajos. Resulta relevante, además, que la primera vez que este congreso se organiza en España.

"Nunca había visto tantos casos de gripe en esta época del año como durante este verano"

-Como jefe del Servicio de Microbiología de Son Espases ha analizado durante los últimos dos años y medio de pandemia las variantes del virus y su influencia en los contagios. ¿Hace un balance positivo del verano, con una incidencia bajísima del coronavirus y una afectación hospitalaria moderada pese a la masificación que se ha producido en Mallorca?

-La afectación hospitalaria ha sido muy baja en primer lugar por el impacto de la vacunación y en segundo lugar porque la mayoría de la población ya ha pasado el virus al menos una vez. Pero este verano los virus respiratorios han circulado mucho, no solo la covid, también la gripe y el virus respiratorio sincitial. Nunca había visto tantos casos de gripe en esta época del año como durante este verano. Ya veremos cómo evolucionan durante el otoño. Pero el corononavirus no ha desaparecido ni mucho menos.