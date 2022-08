El Pacto apoya la subida del salario mínimo y pide atender al alto coste de vida en Baleares

La subida del salario mínimo interprofesional tendría una repercusión más que directa para los trabajadores de Balears, muy dependientes de la industria turística y el sector servicios. Por ello, la discusión sobre el aumento adquiere una especial relevancia en las islas, un hecho que reconocen tanto en el Govern como en los tres partidos del Pacto. Coinciden en que esta subida, defendida principalmente por los sindicatos CCOO y UGT, sería una gran noticia para Balears y aseguran que trabajarán para que sea efectiva «lo antes posible», sobre todo si se tiene en cuenta que las empresas han registrado una «temporada récord» este año.

El conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, defendió hace apenas unas semanas que los salarios de Balears tienen que aumentar y además hacerlo más que en el resto del país debido a que la economía de las islas está mostrando un incremento muy superior al de la media estatal, un planteamiento que comparten sus socios del Govern.

Por su parte, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se posiciona a favor de subir el SMI y de la actualización de los convenios para que la subida de los precios no signifique una mengua de la capacidad de consumo de los trabajadores, ya que, en caso contrario, la inflación «se convertirá en una crisis de consumo y la economía se frenará». No obstante, expresa que el coste de la vida no es homogéneo en todo el Estado «ni está cerca de serlo», por lo que propone que se establezcan los salarios mínimos autonómicos, aunque sea con un umbral estatal: «Sin esta capacidad autonómica hay comunidades como Balears donde los trabajadores lo pasan peor que en otras regiones». Y añade: «Ser de izquierdas y centralista no es posible».

Desde Podemos celebran el posicionamiento claro de la vicepresidenta Yolanda Díaz porque el SMI en España ha pasado de 736 euros en 2018 a 1000 euros en 2022, lo que califican de «aumento espectacular gracias al empuje de Unidas Podemos en el gobierno de coalición». La coordinadora autonómica del partido, Antònia Jover, argumenta que en estos momentos de encarecimiento del coste de la vida es «más necesario que nunca» seguir subiendo el salario mínimo y que el resto de partidos políticos y la patronal «estén a la altura de lo que esperan los millones de trabajadores y trabajadoras que se verán beneficiados». En este sentido, se muestran contentos del trabajo de sus compañeras en el Gobierno porque «están demostrando que los mantras de la derecha sobre que aumentar el SMI destruye la economía son una falacia»: «Todo lo contrario: que la gente gane más fomenta el consumo y la creación de empresas y puestos de trabajo».