El Consell intentó colar el ‘marrón al govern

En el Consell de Mallorca le están dando vueltas y no encuentran la fórmula jurídica para resolver el incendio provocado con la crisis del patrocinio y los 1,8 millones al Real Mallorca. El escollo es dar con el «instrumento jurídico» para mantener el compromiso con el equipo bermellón sin que parezca un patrocinio por promoción turística. Los funcionarios del Consell no saben cómo resolver el callejón sin salida en que se metieron los miembros del pacto con el ambiguo acuerdo alcanzado tras una reunión de casi 10 horas el pasado jueves 18 de agosto. En un momento dado se puso sobre la mesa que fuera el Govern quien suscribiera el compromiso con el Mallorca para salvar la situación. El Ejecutivo tiene más posibilidades de patrocinio que el Consell y podría buscar una fórmula más discreta y creíble para salir del ‘marrón’.

No obstante, el intento de colar el incendio que originó una crisis de calado en el Pacto del Consell al Consolat no fructificó. Lo más probable es que en el Govern no quisieran saber nada de ello y la prueba la tenemos en las palabras del conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, echando balones fuera y recordado que era un tema del Consell. Es suficiente leer entre líneas para comprobar que Negueruela no quería ni por asomo tener que afrontar una nueva crisis con este escabroso tema. Además, quien debería tramitar la ayuda en el Govern es una conselleria de Més, la de Asuntos Sociales y Deportes que dirige Fina Santiago. Con todo, la crisis vivida en el Consell se trasladaría al Govern y es lo último que quiere la presidenta Francina Armengol y el equipo que la rodea en el Consolat.

Hay que recordar que de los 1,8 millones de euros del acuerdo con el Mallorca para poner a Son Mox Visit Mallorca Estadi, el Consell solo aporta 700.000 euros. El resto lo deben abonar Govern y ayuntamiento de Palma. De igual modo, el dinero procedente del Govern, según los funcionarios, es finalista y el Consell solo lo puede destinar a promoción turística.

El pasado jueves, el conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra, aseguraba que están trabajando en la búsqueda del instrumento jurídico que permita mantener el compromiso con el Mallorca sin violentar e incomodar a sus socios de Més y Podemos. «Al instrumento jurídico lo tendremos», aseveró Serra. Estas palabras de Serra fueron a preguntas de este periódico en plena calle, ya que el hermetismo y secretismo en el Consell es total en esta cuestión y desde la reunión de 10 horas nadie ha abierto la boca. Según fuentes de la institución insular, «todo está en el aire».

PSIB-PSOE: Malestar de las bases y los barones por las formas del Consell

El malestar no solo se ha producido entre los socios del Pacto por la crisis originada la pasada semana. Barones de peso y gente importante de las bases sociales no esconden su estupor por el hecho de llegar a una situación de casi romper el Pacto por un patrocinio a un club de fútbol. Socialistas de peso consultados consideran que ha faltado mano izquierda y apuntan que «esta crisis con Francina dura dos minutos».

Lo cierto es que incluso entre los socialistas del propio Govern no dan crédito a cómo decidieron llevar el tema del Patrocinio al Mallorca sin consensuarlo antes del Patronato de la Fundación Mallorca Turisme con sus Socios. Tampoco entienden que ante la negativa de Més y Podemos se llegara a provocar una votación para sacar adelante el acuerdo apoyándose con el PP y Vox. Mucho menos entienden que se convocara una reunión y la presidenta Catalina Cladera no acudiera. El malestar se centra en la propia Cladera y con Andreu Serra.

Més: Miedo al enfado de sus votantes por la saturación turística de Mallorca

En Més existe verdadero pavor, ya que sus votantes potenciales son los que más les recriminan la masificación turística de Mallorca. Lo hacen a través de redes sociales y de palabra. El temor estriba en que ello tenga una factura electoral en 2023 y de ahí su oposición al patrocinio de Mallorca que les sirvió para desmarcarse ante su electorado. Algunos dudan que no será suficiente, ya que muchos les recuerdan que llevan siete años gobernando y no han incidido en que se cambie el modelo.

El Pi: Transporte gratuito pero sin tren en el Llevant

El Govern, el pasado jueves, escenificó por tercera vez que en Balears tendremos el transporte público gratuito. Lo han hecho con la firma entre la presidenta Armengol y la ministra Sánchez. Votantes de la izquierda, incluso algún socialista, le ha recordado por redes que el prometido tren de Llevant que prometió Antich en 2010 todavía no ha llegado.