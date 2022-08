La naturaleza y las «aventuras» de Europa encandilan a los baleares

Desde hace años, Jorgina Fusté tiene una foto de un glaciar de Islandia en la pared de su casa. «Siempre he querido verlo en la vida real. La directora de marketing de una agencia musical y su compañero de vida volaron al estado insular nórdico durante diez días a finales de julio. «El paisaje es fascinante. Cuando imaginamos la naturaleza en Mallorca, pensamos en árboles y otras plantas. Pero allí, la naturaleza es una zona árida», nos dice Fusté.

Escapar del calor durante unos días, ir a lugares sin aglomeraciones: estos son los objetivos de muchos mallorquines que se van de vacaciones en verano. Este fue también el caso de la directora Marga Melià. Con su marido y su hijo de cuatro años, tomaron el transbordador hasta Barcelona y desde allí fueron en coche a través de Francia hasta Suiza. «Me encanta conducir y ser espontáneo. Me da una sensación de aventura. Sobre todo cuando, como en Suiza, no te encuentras con tantos otros veraneantes». Lo único que no funcionó tan bien fue el deseo de que hiciera frío. «Estuvimos allí en la segunda quincena de julio, en plena ola de calor».

Sin embargo, España sigue gustando a sus propios residentes. «Mi madre me preguntó si queríamos hacer el Camino de Santiago», dice la profesora Marina Forteza, que dejó a su marido y a su hija en casa. «Es una forma muy sana de viajar. Te mueves y tienes mucho tiempo para adentrarte en ti mismo, además la naturaleza todavía huele a naturaleza allí», añade la mujer, mencionando también la temperatura mucho más fresca en la isla.

Un cambio novedoso en comparación a 2021, cuando su familia no podía viajar debido a la covid. «Pero este año es imposible. Ya nadie puede permitirse los hoteles», dice Marina Forteza. Aviba también señala que los precios de los hoteles son «muy altos» en comparación con otras zonas de Europa. Pero eso no frena las ganas de viajar de los isleños más que la inflación. «La gente quiere salir.

Por supuesto, Fusté y Melià también conocen los altos precios de Islandia y Suiza. «Reservamos nuestro alojamiento con mucha antelación», explica el director. «Así era medio asequible. Sin embargo, no es posible escapar por completo de la isla, aunque esté lejos. «El último día de nuestro viaje, hicimos una excursión con ballenas», dice Jorgina Fusté. «A bordo del barco había un hombre que llevaba una mochila con la inscripción ‘Turisme Calvià’».