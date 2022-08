Ayudas para el alquiler en Baleares | Andrés Rúa: "Dependo de la ayuda del alquiler de 2020, no puede ser que tarden tanto"

Las ayudas para hacer frente al alquiler suponen un ingreso fundamental para muchas familias y personas que viven en Baleares debido a la situación actual, en la que los precios elevados hacen casi imposible el acceso a la vivienda para muchos de los residentes e, incluso, para los que vienen de fuera a vivir a las islas.

Este es el caso de Andrés Rúa, un andaluz que ha trabajado los últimos años como celador en el Hospital Universitario Son Espases. Explica que el 13 de junio de 2020 se publicaron las primeras ayudas al alquiler en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) y decidió formalizar su petición. En su caso, le tocan más de 2.000 euros en total, por lo que se trata de una cantidad importante.

Pese a que ya hace dos años de aquello, denuncia que algunos expedientes como el suyo han quedado en el aire hasta ahora y nadie les ha avisado de cuál ha sido el error para que haya una demora de tanto tiempo. Hace unos días, el 13 de agosto, se publicó en el BOIB la resolución definitiva de 79 expedientes, entre los que constaba el suyo, y afirma que desde la Dirección General de Vivienda le dijeron «de malas maneras» que se trata de una ayuda del Gobierno y debería recibir el dinero a los tres o cuatro días, pero de momento sigue en la misma situación: «No me regalan nada, luego tengo que pagarlo a Hacienda. Es una vergüenza que te contesten con chulería». Además, envió un email a Vivienda para explicar su situación, aunque tampoco recibió respuesta: «Es una verguenza que tanto el Ibavi como el Govern nos tengan así de abandonados».

En este correo electrónico, Rúa relataba lo siguiente: «Llevo meses o mejor dicho años llamando tres días a la semana al Ibavi y siempre me dicen lo mismo: que ha habido un error con mi expediente y que ya lo habían recuperado, que todo está bien y que me lo han aprobado, pero aun así no salgo en ninguna de las listas, no saben cuándo lo van a pagar y encima dicen que tiene que salir otra lista más cuando en teoría ya no tenia que salir ninguna».

La sensación de Rua es de «hartazgo» porque vive una situación delicada. Por ello, también envió a la Dirección General de Vivienda del Govern un correo para explicar su situación, pero insiste en que «no han tenido ni la delicadeza de responderme al correo para darme una explicación ni agilizar el procedimiento cuando dependo de esta ayuda».

Asimismo, denuncia que las réplicas ofrecidas desde la conselleria de Vivienda no han sido satisfactorias ni correctas, y expresa su malestar por tener que dedicar tanto tiempo a un tema «que debería estar resuelto».

«Dicen que la orden ya está dada y que, a partir de ahora, depende de la Tesorería General. También me dijeron que han sido días festivos y no había casi gente, pero tienen que entender que son ayudas que se anunciaron en 2020, hace dos años, y en mi caso dependo de esta ayuda para hacer frente al alquiler», relata Andrés.

Visto el gran problema que existe en Baleares con el acceso a la vivienda, estas ayudas suponen una buena dosis de oxígeno para muchas familias. En su caso, admite que le supone un problema no haber recibido aún este dinero: «He tenido la suerte de estar trabajando, pero ahora estoy de baja por una operación en las manos y mi contrato laboral finalizó en abril. Ahora ya no tengo acceso al paro y dependo de ese dinero».

Tuvo que dejar de trabajar a causa de un accidente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le notificó que como había cobrado de la seguridad social, se le descontaba del paro y solo tenía cuatro meses acumulados: «Yo hice las cosas bien y solicité la ayuda cuando tocaba».

En este sentido, asegura que llamó a la dirección general cuando vio que se había publicado de forma definitiva la resolución, pero no obtuvo ninguna solución: «Esto no puede ser porque la gente que pedimos las ayudas las necesitamos para poder pagar el alquiler, y no entiendo por qué tardan tanto si saben que es un tema tan delicado. Todo el día publican anuncios de nuevas ayudas pero luego siempre hay problemas para que te lleguen».

Lamenta llegar hasta este punto y pide que pongan una solución «cuanto antes» con el fin de que todos los afectados puedan hacer frente a sus gastos: «Espero que esto sirva para que las próximas convocatorias sean más rápidas y llegue el dinero cuanto antes, porque muchas personas necesitamos esos recursos».